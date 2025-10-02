Finalmente, Evangelina Anderson reveló cómo vivió su separación de Martín Demichelis: “La pasé muy mal”

Después de las múltiples especulaciones que se hicieron al respecto, Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su separación de Martín Demichelis. Además, la modelo se refirió a los rumores que la vinculaban con Leandro Paredes.

El equipo de LAM abordó a Evangelina en las afueras de Telefe, luego de que terminara de cumplir con la agenda que tenía prevista para MasterChef Celebrity. Allí, la modelo primeramente aclaró: “Estoy superbién, estoy muy contenta”.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

No obstante, Evangelina contó que, cuando le propusieron hacer MasterChef, no tenía ganas de aceptar la propuesta, pero sus más allegados la convencieron: “Me costó bastante, me convencieron mis hijos. Ellos saben que trabajar me hace bien, me pone muy feliz y si yo estoy bien, ellos están bien”.

Evangelina Anderson sobre su separación con Martín Demichelis

Tras referirse a su agenda laboral actual, el cronista de LAM sacó a relucir la polémica ruptura con Martín Demichelis. En ese contexto, Evangelina Anderson aclaró que no se arrepiente de todo lo vivido con su expareja.

“Lo hice con mucho gusto, críe a unos hijos maravillosos y fui muy feliz”, puntualizó la actriz. Asimismo, Anderson resaltó que, siempre sobrellevó su vida personal bajo perfil, por ello no da tantas notas, para proteger a sus hijos: “A veces dicen cosas que, lamentablemente, les llega a ellos, sobre todo en la escuela”.

Incluso, se le consultó sobre el motivo de su separación, pero Evangelina no quiso profundizar demasiado en ese hecho: “No voy a hablar más de mi vida privada, ya está, es mucho”.

Aun así, la modelo contó: “Yo en un principio la pasé muy mal. Hace un año me separé. No voy a contar detalles, pero sí puedo decir que la pasé muy mal. Hoy, gracias a Dios, estoy muy bien. Estoy muy agradecida por todo. Estoy muy feliz. Dios me está regalando esto, de volver a mi país, de estar con mis padres, de trabajar de lo que me gusta”.

Con respecto a Leandro Paredes, Evangelina Anderson remarcó: “No lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, lo aclaré treinta mil veces. Jamás saldría con un hombre casado”.

Por último, pero no menos redundante, la expareja de Martín mencionó que no pretende tener pareja a corto plazo: “No tengo tiempo y no tengo ganas. Estoy con los chicos, mi prioridad son ellos”.