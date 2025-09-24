Se conocieron cuáles son los objetos de lujo que se robaron de la casa de Pampita

Pampita vive días de extrema exposición mediática y de emociones cruzadas tras el terrible robo que sufrió en su casa de Barrio Parque cuando estaba de viaje. La modelo pudo recuperar a las pocas horas los celulares con el material que guarda de su hija fallecida Blanca. Tras la investigación policial lograron detener a los delincuentes y revelaron los objetos que encontraron.

“Lo único importante eran los teléfonos, lo otro no me importa. Ayer recé todo el día, lo único que tenía en mi pensamiento, le pedí a Dios, a mi hija. Es re importante, porque no me quedó más nada de mi hija y ustedes lo saben", expresó desconsolada Pampita cuando logró recuperar los celulares robados.

Según revelaron, los delincuentes se llevaron joyas, dinero y la caja fuerte de la modelo. Este martes por la noche lograron detener a los autores del robo y la mayoría de las pertenencias que le robaron.

Pampita. Foto: captura pantalla

“Podemos confirmar que ya hay 8 detenidos por el robo a la casa de Pampita”, contó Martín Candalaft. Luego, el periodista detalló: “A la casa entraron 7, pero había gente de apoyo. En total, los detenidos son: 6 hombres de nacionalidad chilena, 1 colombiano y 1 venezolano”.

En el operativo que se realizó en dos allanamientos ubicados en Once y La Boca se encontraron artículos de lujos que se llevaron de la casa de Pampita.

Todas las pertenencias que se llevaron de la casa de Pampita

Entre estos estaba una mochila pañalera de Guess, un bolso de viaje “Boston” marrón de Gucci, y una cartera Gucci de terciopelo rojo con el logo dorado.

Además, había un bolso Lady Dior negro con detalles en dorados y el bolso Roxbury Drive de Louis Vuitton.

Objetos que recuperaron del robo en la casa de Pampita.

Entre otras de las cosas recuperadas había un joyero con pulseras, anillos y alianzas lujosas. También una valija repleta de bolsos de mano que son de primera marca.

lo que se llevaron de la casa de Pampita

En la foto que se filtró de la Policía de la Ciudad se vio una fila de anteojos de lujo de todo tipo, como los de su colección “Infinit by Pampita”.

Mientras la investigación avanza, Pampita logró recuperar la mayoría de sus pertenencias. Aún no se encontró la caja fuerte en la que guardaba lo más valioso. Este elemento de seguridad podría oscilar entre los US$350 y US$3000.