El insólito detalle que filtraron sobre el atraco a la casa de Pampita: “No era un robo por dinero”

Durante la más reciente emisión de SQP, Yanina Latorre realizó un informe sobre el robo que sufrió la casa de Pampita en Barrio Parque. En ese contexto, la conductora ofreció detalles inéditos de la situación.

La presentadora de América TV anticipó que el robo en la casa de Pampita fue maquinado, puesto que los maleantes sabían que nadie estaría en la propiedad.

“El robo viene de la información que nosotros damos por las redes sociales. Ella tiene la casa al aire. Es la segunda vez que le entran. Se ve que de la primera no nos enteramos. Esto es organizado porque el hijo grande de Pampita siempre está en la casa y justo ese día no estaba”, comentó Yanina Latorre en el piso de SQP.

Aunado a ello, Yanina informó que ya habrían detectado a las personas que saquearon la casa de Pampita: “Es una desgracia lo que le pasó. Fue un grupo comando de 6- 7 personas, los tienen grabados”.

También, Latorre mencionó que los maleantes aprovecharon las vías del tren para saquear la casa de Pampita: “Entraron por la parte de atrás. Estuvieron 6 horas trabajando en el robo”.

Posteriormente, Lizardo Ponce resaltó en SQP que un hombre desconocido contactó a la Tía Sebi para informarle que encontró la caja fuerte que le robaron a Pampita: “Encontró la caja fuerte y se llevó los teléfonos. Después, cuando vio las noticias, volvió al lugar y fue a la comisaría”.

Una persona conocida habría entregado a los maleantes que robaron a Pampita

En la emisión pertinente de SQP, Yanina Latorre anticipó: “Tenían demasiada información. Alguien te vendió también”, refiriéndose a la agenda diaria que maneja Pampita en términos laborales.

Detalles sobre el robo a la casa de Pampita.

Luego, uno de los noteros de SQP, informó que son 7 en total los maleantes y hay un entregador. “No encontraron lo que buscaban. No buscaban dinero. Buscaban algún tipo de documentación. La policía tiene la hipótesis de que no era un robo comando por dinero”, dijo el notero.

También, el notero remarcó que el secreto de sumario a la causa que sigue el robo que Pampita sufrió se debe a una estrategia por parte de las autoridades. Por último, pero no menos importante, el notero de SQP, concluyó: “El entregador es una persona cercana, alguien que transitaba por la zona constantemente”.