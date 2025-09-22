Pampita es una de las personalidades más queridas de la Argentina. Tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram. Es una verdadera referente fashionista. Siempre destaca con su estilo sin igual y no tiene posibilidades de pasar desapercibida. Las tendencias siempre están en su radar y jamás las deja escapar.

Su estilo no conoce de límites y sabe a la perfección como captar la mirada de todos. Los diseñadores más importantes la adoran. La combinación de estilos es su especialidad. Sabe como elegir las prendas ideales para resaltar su increíble figura. Las marcas más importantes de la industria la buscan para que represente sus productos.

Desde Madrid, Pampita se consagró la reina de la primavera con un espectacular vestido largo y espalda al descubierto

Los must de la temporada son su especialidad. En su guardarropa nunca faltan las prendas del momento. Y en esta oportunidad no fue la excepción. La modelo viajó a Madrid para una campaña publicitaria de una reconocida diseñadora y se llevó los aplausos de todos.

Pampita posó con un espectacular vestido largo. De estampado floreado. Una mega tendencia para la temporada primavera. La parte superior, entallada con escote y una increíble espalda al descubierto. La parte inferior, una falda larga con mucho movimiento. La modelo dejó a todos sin palabras con la elegancia y audacia de la prenda elegida. Complementó el look llevando el cabello atado y como accesorio sumó unos anteojos de sol super trendy.

Pampita dio cátedra de estilo y enamoró a la primavera con un vestido de alto impacto

La modelo destaca a cada paso que da. Sus looks siempre cautivan miradas y jamás pasa desapercibida. Los likes y halagos de sus seguidores siempre están presentes e invaden cada una de sus publicaciones.

Pampita posó con un vestido largo mega sensual. Con espalda al descubierto y escote pronunciado. La modelo se llevó todos los aplausos y demostró ser una verdadera reina fashionista.