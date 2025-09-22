La emoción de Pampita tras recuperar los celulares con recuerdos de Blanca: “Es lo único que me queda de mi hija”

Pampita volvió ser noticia por un terrible hecho que afectó a ella y su familia. La modelo fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque mientras estaba de viaje en Europa. Luego de que el hecho se hizo público, la modelo habló y pidió por lo único importante de lo que se llevaron: los recuerdos de su hija Blanca, quien falleció en 2012.

El desesperado pedido de Pampita tras el robo que sufrió en su casa: Tienen un valor incalculable (Captura de pantalla)

Este lunes se conoció que los ladrones ingresaron a la casa de la modelo y se llevaron joyas, celulares y materiales vitales para la vida de la famosa, como son videos y fotos que conserva de su pequeña hija quien falleció hace 13 años.

Robaron la casa de Pampita mientras está de viaje

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí. Es en lo único que pensé en estas horas porque no estábamos ni nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo. Podría haber sido un muy mal momento para todos”, expresó la modelo a las cámaras. Si bine fue un alivio que no estaban sus hijos ni sus empleados, Pampita pidió por favor que le devuelvan los recuerdos de su hija.

El robo a su casa fue el viernes por la noche cuando la modelo estaba en Madrid, se enteró al llegar a su casa a la vuelta. Este lunes, se hizo pública la noticia, y Pampita logró recuperar los videos y fotos de Blanca.

Pampita confirmó que recuperó las fotos de su hija

En Rumis le informaron que a la modelo que recuperaron el material y Pampita se emocionó al aire al recibir la noticia. “Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Estoy emocionada, todos los que hemos perdido a familiares, sabemos lo que es un ver un video o ver una foto, y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos”, comenzó su relato la conductora.

Reapareció Pampita ante las cámaras y un detalle captó la atención: ¿sigue la crisis con Roberto García Moritán?

“Son teléfonos muy viejos que no hay manera de pasar el material a otro. Yo ya había estado con especialistas porque eran teléfonos muy viejos, estoy hablando de 2008 porque esa nube se perdió porque me hackearon el mail, no se podía sacar esos videos ni fotos. Si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. No soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado”, agregó Pampita sobre el material robado.

“Tengo una vida que tiene muchos gastos, trabajo un montón, y vivo muy bien, pero no hay resto. No sé la fantasía de la gente que habrá pensado. Lo único importante eran los teléfonos, lo otro no me importa", comentó contundente la modelo.

Luego, Pampita se quebró en vivo y contó su rezo y pedido para recuperar sus pertenencias: “Ayer recé todo el día, lo único que tenía en mi pensamiento, le pedí a Dios, a mi hija. Es re importante, porque no me quedó más nada de mi hija y ustedes lo saben. Todos los que hemos perdido familiares, sabemos. Confié y pedí a Dios".

“Fue muy rápido para que aparezca. Estábamos en la embajada de Chile y nos abrazamos con mis hijos, es muy importante tener ese material”, expresó con alegría Pampita al contar que ya tiene en sus manos el material.