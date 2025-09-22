Robaron la casa de Pampita en Barrio Parque mientras estaba de viaje: qué se llevaron

Pampita es una de las figuras públicas más importantes del país con reconocimiento internacional por su trabajo como modelo. La famosa siempre es noticia por todo lo que pasa con su vida como son sus hijos, sus escándalos y sus parejas. Revelaron que la conductora fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque.

El look de Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Instagram de Pampita)

Este lunes se conoció la noticia de que ladrones ingresaron a la casa que tiene la modelo en Barrio Parque y robaron algunas pertenencias. Pampita no estaba en el país, ya que se encuentra de viaje por Madrid, en un evento de una marca de perfumes del que es embajadora.

Según informó TN Show, los delincuentes aprovecharon que Pampita no está en el país para ingresar a la lujosa vivienda y llevarse pertenencias de valor.

Casa de Pampita en Barrio Parque.

Fuentes policiales informaron a ese medio que los ladrones se habrían llevado joyas y dinero de una caja fuerte de la casa de Pampita en Capital Federal.

Robaron la casa de Pampita mientras está de viaje

Asimismo, Mauro Szeta reveló en X que la lujosa vivienda está ubicada en la calle Juez Tedín en uno de los barrios más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en donde no es común que sucedan estos robos.

Hasta el momento, la modelo no se refirió al hecho y aún no se conoce más información.

Pampita se sumó a una prestigiosa marca y le quitó el lugar a la China Suárez

Lo cierto es que Pampita está de viaje por Europa como parte de los contratos que tiene con marcas. Según mostró en su cuenta de Instagram, se encuentra en un viaje de modas, este es con la marca de perfumes de Carolina Herrera.

Pampita es la nueva embajadora de la marca, por lo que debe cumplir con los eventos y la estadía en los diferentes lugares del mundo en los que se presenta la empresa de perfumes.

Hasta hace unos meses, la China Suárez era la representante de Carolina Herrera, pero según revelaron la marca bajó a la actriz por sus incontables escándalos mediáticos y sumó a la top model para que ocupe su lugar.