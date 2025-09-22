La angustia de Pampita tras el robo millonario a su casa de Barrio Parque: “Un valor incalculable”

Pampita, una de las figuras públicas más importantes del país, volvió a ser noticia en las últimas horas por un terrible suceso. La modelo siempre está en boca de todos por lo que sucede con su vida personal, como son sus hijos, sus escándalos y sus parejas. Sin embargo, en las últimas horas, revelaron que la conductora fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque.

Robaron la casa de Pampita mientras está de viaje

Este lunes se conoció la noticia de que ladrones ingresaron a la casa que tiene la modelo en Barrio Parque y robaron algunas pertenencias. Pampita no estaba en el país, ya que se encuentra de viaje por Madrid, en un evento de una marca de perfumes del que es embajadora.

Según informó TN Show, los delincuentes aprovecharon que Pampita no está en el país para ingresar a la lujosa vivienda y llevarse pertenencias de valor.

Casa de Pampita en Barrio Parque.

Fuentes policiales informaron a ese medio que los ladrones se habrían llevado joyas y dinero de una caja fuerte de la casa de Pampita en Capital Federal.

Asimismo, Mauro Szeta reveló en X que la lujosa vivienda está ubicada en la calle Juez Tedín en uno de los barrios más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en donde no es común que sucedan estos robos.

Qué dijo pampita sobre el robo a su casa en Barrio Parque

Tras el robo, Pampita habló con la prensa y se mostró muy dolida por lo que ocurrió. “Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí”, aseguró la modelo en diálogo con los periodistas.

Por otra parte, agradeció a Dios porque nadie de su familia estaba en la casa cuando se produjo el robo. “Es en lo único que pensé en estas horas porque no estábamos ni nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo. Podría haber sido un muy mal momento para todos”, afirmó la conductora.

Reapareció Pampita ante las cámaras y un detalle captó la atención: ¿sigue la crisis con Roberto García Moritán?

A continuación, Pampita señaló que la causa está con secreto de sumario. “No puedo decir nada del tema. Solo agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos (que se llevaron). No puedo encontrar ese material en ningún otro lado”, remarcó.

Por otra parte, uno de los cronistas soltó una pregunta que desató el enojo de la conductora. “¿Te sentís insegura ahora?“, quiso saber. A lo que Carolina Ardohain contestó: ”¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Lo dije reiteradas veces. Cuando me mudé, cuando, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso".