Se puso un pañal para ir al recital de María Becerra y desató la polémica: “Eso no pasa con...”

El reciente concierto de María Becerra en el estadio de River Plate no solo será recordado por la música, sino por una insólita anécdota que encendió el debate en las redes sociales. Una de las fanáticas de la “Nena de Argentina” se volvió viral tras confesar que asistió al evento utilizando un pañal de adulto con el fin de evitar las largas filas del baño y asegurar que no se perdería ni un solo minuto de la presentación.

La batalla contra la vejiga

La fan explicó que sufre mucho con la necesidad de ir al baño, una situación que se intensifica al consumir bebidas. “Lo paso muy mal con el tema pis,” admitió.

Su gran temor era que su vejiga arruinara la experiencia. “Cuando tomo algo soy insoportable, voy a cada dos segundos al baño, no puedo estar tranquila en el concierto porque me meo”, detalló.

La necesidad de asegurar su lugar en el campo de juego y no perderse ni un solo tema de “La Nena de Argentina” fue lo que la impulsó a tomar la decisión final. “Literal me puse un pañal. No me quiero mover del lugar donde esté en el campo.”

La Nena de Argentina en el Monumental.

Honestidad brutal

Lejos de sentir pudor, la joven enfrentó la situación con un humor crudo, aludiendo a los juicios morales: “Vergüenza y dignidad son dos cosas que nunca tuve”, afirmó, desafiando las críticas y poniendo la comodidad y el disfrute del show por encima del qué dirán.

Esta singular anécdota se convirtió rápidamente en un fenómeno de debate, donde la honestidad de la fanática al abordar un tema tabú en eventos masivos resonó fuertemente, generando tanto apoyo por su ingenio como críticas por la medida extrema.

Los comentarios en redes sociales de salieron de control. Hubo de todo, comentarios a favor y en contra: “Genia, crack, ídola”, comentó una usuaria. ”Se acuerdan cuando antes existía la privacidad? Extraño eso...“, opinó otra.

”Perdón, no entiendo a los que la critican, la mina usó el cerebro y hackeó el sistema, una genialidad”. dijo un usuario en apoyo a la joven. “Eso no pasa con gente que va a ver Metallica“, remató otro.