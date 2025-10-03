Pampita y Benjamín Vicuña estarían enfrentados por su primer hijo en común: “No se lo merece”

El nombre de Benjamín Vicuña destacó nuevamente de forma significativa en las redes sociales luego de que se filtrara el momento de tensión que habría vivido con Pampita. El actor y la modelo se habrían enfrentado por el hijo mayor que tienen en común, Bautista Vicuña.

Cabe aclarar que la situación próxima a relatar llamó poderosamente la atención debido a las internas que el chileno también tiene con la China Suárez por los temas que respectan a Magnolia y Amancio Vicuña.

Cuál fue la disputa entre Benjamín Vicuña y Pampita

De acuerdo con la información que expusieron en A la Tarde, Benjamín Vicuña y Pampita se habrían enfrentado cuando surgió la posibilidad de que el joven de 17 años tenga su primer auto.

En ese contexto, Daniel Ambrosino contó que a Benjamín le habrían ofrecido la oportunidad de adquirir un nuevo auto e, inmediatamente, pensó en regalárselo al primer hijo que tuvo con Pampita.

Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, recordó a su hermana Blanca

Sin embargo, al ser consultada sobre el hecho en cuestión, Pampita se negó a que Bautista fuera premiado con tal regalo. “Ella habría dijo que no, que no se lo merece por mal comportamiento. Me parece que la criatura se quedó sin el cuatro ruedas”, informó Daniel.

Además, desde A la Tarde dejaron entredicho que el momento se habría vuelto tenso debido a las acciones que respectan al joven cuando se alega un “mal comportamiento” de su parte. Sin embargo, en el programa mencionado no quisieron profundizar en los hechos para evitar sobreexponer hijo de Pampita y Vicuña.

En oportunidades anteriores, tanto Pampita como Benjamín Vicuña han dejado entredicho que las decisiones que involucran a los 3 hijos que tienen en común las toman en conjunto, por consiguiente, habrían llegado a la conclusión de no darle el auto a Bautista hasta que este se lo merezca.

Mientras los hechos mencionados se viralizan en las redes sociales, hay que destacar que ni Pampita ni Benjamín Vicuña hablaron al respecto y todo parecería indicar que tampoco lo harán debido a los conflictos externos en los que han sido vinculados.