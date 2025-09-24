La polémica frase de Amancio, el hijo de la China Suárez y Vicuña, al volver al colegio en Argentina: “Por fin...”

La China Suárez está en el foco de los medios de comunicación desde que confirmó su relación con Mauro Icardi y estalló el WandaGate. La actriz está instalada en Turquía con el futbolista y sus tres hijos, a los cuales anotó en el colegio desatando un escándalo con Benjamín Vicuña, su ex y padre de los dos más chicos, Magnolia y Amancio.

Hace unos días, la actriz compartió varias fotos de sus hijos con el uniforme del colegio en Turquía al que van sus hijos, y de esa forma, informó su escolarización.

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices”, escribió la ex Casi Ángeles en la foto de sus hijos.

La China Suárez en las historias de Instagram.

Esto desató el enojo de Benjamín Vicuña, quien afirmó que no sabía de la escolarización de Magnolia y Amancio. No obstante, la actriz llegó el fin de semana a Argentina con sus hijos para que se reencuentren con su papá.

La China Suárez viajó con sus hijos y Mauro Icardi a Turquía

En ese sentido, los hijos de los famosos volvieron al colegio en Argentina mientras están en el país. En Puro Show revelaron la grave frase qué dijo Amancio a sus maestras tras su paso por la escuela en Turquía.

La llamativa frase que dijo Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña

“Ayer, los chicos fueron a la escuela en Argentina, y el nene, cuando arranca su clase, le dijo a su seño ‘¡por fin!’”, contó Pampito en su programa.

“‘¿Por qué?’, le preguntó la seño. ‘Por fin me hablan en mi idioma’, dijo el chico con sus palabras“, agregó el conductor del programa sobre la fuente del colegio que le reveló la información.

Asimismo, el conductor de Puro Show contó más detalles sobre el hijo menor de los actores: “En Turquía le hablaban todo el tiempo en inglés. (...) Amancio es muy chiquito y lo que dijo sorprendió”.