El tatuaje de Rei dedicado a María Becerra que generó todo tipo de comentarios: “Muy villero”

El amor entre María Becerra y Rei volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por una canción nueva ni por una aparición pública planeada, sino por un gesto íntimo que terminó explotando en redes. El cantante se tatuó en el brazo el nombre de su pareja acompañado por la frase “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”, una decisión que despertó elogios, críticas y mucha conversación.

La imagen del tatuaje se conoció pocas horas antes del segundo show de María Becerra en River, el sábado 13 de diciembre. Esa coincidencia temporal potenció el impacto.

El tatuaje del cantante.

El tatuaje no pasó desapercibido. En X, los comentarios fueron de todos los colores. Desde quienes bancaron el gesto sin vueltas hasta quienes lo cuestionaron con dureza. “Es muy villero pero a la vez me carcome la envidia imagínate encontrarte a alguien que te amé asi”, escribió una usuaria. Otros apuntaron al armado de la frase o al significado que podía tomar con el contexto conocido de la pareja.

El vínculo de Rei y María Becerra marcado por el amor y el dolor compartido

Para entender la reacción que generó el tatuaje, hay que mirar la historia detrás. María Becerra y Rei atravesaron juntos dos embarazos ectópicos. En el segundo, la cantante estuvo en una situación crítica y su vida corrió riesgo. Fue un momento límite que ambos contaron públicamente y que marcó un antes y un después en su relación.

La pareja lanzó "Mi amor", una canción que cuenta su historia.

Ese trasfondo explica por qué la frase “compartimos unos ángeles” resonó tan fuerte. Algunos usuarios lo señalaron como una forma de procesar el duelo. “A ellos los unió perder a sus bebés, otros hombres se van y abandonan en el duelo a sus parejas”, escribió una seguidora, en uno de los mensajes más compartidos.

El debate escaló, pero también dejó ver una defensa férrea de la pareja. “Solo ellos saben por el dolor que pasaron y que los va a unir por siempre”, opinó otra usuaria. Incluso quienes no celebraron el tatuaje coincidieron en algo: el gesto nace de una historia real y profunda.

Rei estuvo en los shows de River de su novia, María Becerra.

La carga emocional se trasladó al escenario. En el show del 12 de diciembre en River, María y Rei cerraron juntos cantando “Mi amor” su canción más reciente. La escena fue intensa. A María se la vio visiblemente conmovida y el estadio entero lo percibió. Para muchos, el tatuaje conocido horas antes terminó de darle sentido a ese momento.