Lali Espósito recordó el incómodo momento que vivió con una fan cuando actuó en teatro: “Vinimos de Córdoba...”

Lali Espósito pasó por Nadie Dice Nada (Luzu TV) para hablar del lanzamiento de su documental en Netflix y terminó regalando uno de los momentos más memorables del programa. La artista, que transitó una semana cargada de prensa y emociones, repasó su época dividida entre la música y el teatro, cuando con apenas 18 años alternaba funciones de Teen Angels con la obra Las brujas de Salem en el teatro Broadway.

Entre risas y un poco de vergüenza ajena, relató cómo vivía esos días en los que corría literalmente del Gran Rex al Broadway para cumplir con los dos trabajos. “Abría con un monólogo mirando una lámpara”, recordó, y admitió que se sentía “esponja” entre un elenco de actores consagrados. Pero lo mejor llegó después.

La anécdota de Lali Espósito que hizo reir a todos en Luzu TV

En esa etapa, Lali interpretaba a Abigail Williams, mientras que Juan Gil Navarro llevaba el rol del señor Proctor. La química escénica era clave, sobre todo en una de las escenas más intensas de la obra. En el piso del programa estaban Nicolás Occhiato, Martín Garabal, Momi Giardina y Santi Talledo, que no pudieron contener la risa mientras Lali revivía lo ocurrido.

La actriz contó que una noche, mientras desarrollaban una escena profunda y cargada de texto, una fan se acercó a la primera fila, interrumpió la obra y le habló directamente: “Lali, vinimos de Córdoba con la nena, cuando termine te pido fotito”.

Lali recordó que estaba “vestida con una cofia de chica de 1.600”, completamente metida en personaje, y no podía creer la desubicación del momento.

La situación no terminó ahí. La misma fan empezó a comer papas fritas durante la función. Entonces apareció la reacción inesperada de su compañero: “Dame la papa frita”, dijo Juan Gil Navarro, totalmente fuera de libreto y furioso por la situación. Agarró el snack, lo tiró y volvió a su marca en escena como si nada hubiese pasado.

Lali confesó que se quebró de la risa: “Yo te estoy sosteniendo así. Lágrimas. Yo Rosalía”. La actriz explicó que para ella era una época muy particular, donde convivían su faceta popstar con un público joven y su deseo profundo de formarse como actriz dramática.