La China Suárez tomó sol con una bikini amarilla ultra diminuta y dejó ver su tatuaje más oculto

La China Suárez es una de las personalidades mediáticas del momento. Pisa fuerte en el mundo de la moda y pasar desapercibida no es una opción para ella. Los looks arriesgados e inspirados en las prendas trendy del momento son los protagonistas.

No le teme a los flashes de las cámaras y pese a las críticas siempre va al frente. La actriz tiene una actitud única y no conoce de fronteras. Los outfits tendencia son sus preferidos. Posa frente a cámara y desata pasiones con las prendas de la temporada. Sabe como conquistar los halagos.

Cosecha los likes de todos sus fans. Siempre juega al límite y combina a la perfección diferentes texturas y colores. Las vanguardias del mundo de la moda destacan en su guardarropa. Marca tendencia. Combina a la perfección diferentes estilos y no duda en arriesgar con outfits únicos.

La China Suárez inauguró la temporada de las bikinis más diminutas. Disfrutó de una tarde de sol de verano y deslumbró con un traje de baño de dos piezas ultra small. La parte superior, un corpiño triangular con mucho escote. La parte inferior, una bombacha colaless ultra pequeña. Todo en color amarillo. La publicación causó sensación y sus seguidores le dejaron cientos de likes.

La China Suárez tomó sol con una bikini amarilla al límite y causó sensación en Instagram

La actriz no conoce de fronteras a la hora de combinar nuevas tendencias. Su estilo nunca pasa desapercibido y conquista miradas en cada paso que da. Audaz y avasallante, va por todo y no tiene límites.

La China Suárez modeló con una bikini diminuta en color amarillo. Lució su increíble bronceado y dejó al descubierto sus tatuajes más ocultos. Sus fans alucinaron y los elogios no se hicieron esperar.