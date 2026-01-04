El futuro del rosarino Mauro Icardi y una frase sobre la China Suárez que despertó sospechas: “Ella es la que sufre”

La calma de las vacaciones en Argentina quedó atrás para Mauro Icardi, quien ya se encuentra en Turquía para disputar las instancias finales de la Supercopa local. En una conferencia de prensa que generó gran expectativa, el atacante no solo habló de lo deportivo, sino que dejó títulos importantes sobre su situación personal. Lo que más llamó la atención fue la manera en que se refirió al presente de Eugenia “La China” Suárez en Estambul, dejando entrever que el día a día en el exterior no es tan sencillo como parece en las redes sociales.

A nivel contractual, el panorama del rosarino parece estar definido, aunque bajo condiciones que sorprendieron al mercado. El Galatasaray habría logrado un acuerdo para extender el vínculo de su máxima estrella por dos temporadas más, pero con un ajuste económico significativo. El sueldo del goleador experimentaría una baja rotunda, pasando de los 10 millones de euros anuales a una cifra cercana a los 4,5 millones, una reducción que el jugador habría aceptado para garantizar su permanencia en un club donde es ídolo absoluto.

Entre los récords históricos y el bienestar familiar

El momento más comentado de su charla con la prensa fue cuando el jugador analizó el peso de la fama y el desarraigo. Al ser consultado sobre sus logros y la posibilidad de convertirse en el máximo artillero extranjero del club Icardi fue tajante al mencionar a su círculo íntimo. “Ella es la que sufre”, disparó sobre la China Suárez, poniendo el foco en el sacrificio que realiza la actriz para acompañar su carrera profesional en un destino tan lejano y culturalmente distinto.

Esta declaración sobre el padecimiento de su pareja surge en un clima de hermetismo sobre cómo se adaptará la familia a este nuevo contrato de salario reducido. Icardi reconoció que, si bien el éxito en la cancha es suyo, el soporte emocional recae sobre Suárez, quien debe lidiar con la logística de los hijos y la exposición constante. La frase generó una ola de rumores sobre si este “sufrimiento” mencionado podría ser un condicionante para una futura salida hacia una liga menos exigente o más cercana a sus raíces.

Por otro lado, el delantero aprovechó para desmentir cualquier cortocircuito con la parcialidad turca. Afirmó que el cariño que recibe en las calles es incondicional y que se siente muy respetado por el trabajo realizado desde su llegada, donde ya cosechó cinco trofeos. “Me lo he ganado con goles”, sentenció, restando importancia a las versiones que hablaban de un descontento de la grada por sus constantes viajes a Sudamérica o su alta exposición mediática junto a la actriz.

Con la firma del nuevo contrato a la vuelta de la esquina, el 2026 arranca para la pareja con desafíos renovados. Mientras Icardi busca sellar su nombre en los libros de historia del fútbol turco aceptando ganar menos de la mitad que el año pasado, la mirada queda puesta en la China Suárez y en cuánto pesará ese “sufrimiento” en las decisiones de vida de la pareja. Por lo pronto, el objetivo inmediato es la Supercopa, en un semestre que promete ser determinante tanto en lo económico como en lo afectivo.