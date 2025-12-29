El rosarino Mauro Icardi ahora sí figura como deudor alimentario

El paso de Mauro Icardi por Argentina llega a su fin en medio de un complejo escenario judicial y familiar. Según trascendió este lunes 29 de diciembre, el nombre del delantero del Galatasaray fue incluido formalmente en el registro de deudores alimentarios. Esta situación se desprende de un conflicto de larga data por la manutención de sus hijas, cuya cuota mensual se había fijado originalmente en 30.000 dólares. A pesar de la deuda acumulada, el jugador logró concretar un acuerdo parcial para destrabar su situación personal durante su estadía en Buenos Aires.

Mauro Icardi. (Foto: Instagram)

Bajo el asesoramiento de su equipo legal, según la periodista Laura Ubfal, Icardi cumplió con el pago de 4 de las 15 cuotas adeudadas que le reclamaban. Este movimiento estratégico no fue casual: el desembolso le permitió obtener el permiso del juez Hagopian para reencontrarse con sus hijas y compartir las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Tras cumplir con sus compromisos familiares, el futbolista se mostró en redes sociales junto a la “China” Suárez, alimentando el misterio sobre su paradero exacto, aunque los rumores apuntan a que pasaron los últimos días en Carmelo, Uruguay.

Un futuro entre Estambul y el mercado europeo

El cronograma de regreso ya está marcado y el futbolista tiene previsto retomar sus obligaciones profesionales de inmediato. Se espera que este mismo lunes la pareja emprenda el vuelo hacia Estambul, dado que el calendario deportivo no da tregua: el próximo 3 de enero, Icardi debe estar presente en el campo de juego para vestir nuevamente la camiseta del Galatasaray. Esta fecha límite habría sido el factor determinante para fijar el cese de sus vacaciones en territorio rioplatense.

Mauro Icardi. (Foto - Instagram)

En cuanto a la logística familiar, los movimientos continuarán en los próximos días de manera escalonada. Rufina, la hija mayor de la “China” Suárez, se encuentra actualmente en Villa Carlos Paz junto a su padre, Nicolás Cabré, y la actual pareja de este, Rocío Pardo. Tras pasar unos días en la villa veraniega cordobesa, la menor tiene previsto emprender un viaje en solitario hacia Turquía para reencontrarse con su madre y el resto de la familia en el Viejo Continente.

Más allá de los conflictos legales por alimentos, el horizonte laboral de Icardi genera fuertes expectativas en el mercado de pases internacional. Si bien su presente está ligado al club turco, su continuidad allí después de junio no está garantizada.

De esta manera, Icardi cierra un capítulo turbulento en Argentina, marcado por la presión judicial y el asedio mediático. El foco ahora se traslada a su desempeño en la liga turca y a las negociaciones que definirán dónde jugará la próxima temporada. Mientras tanto, sus abogadas continúan trabajando para regularizar su situación en el registro de deudores y evitar nuevas complicaciones legales en sus futuras visitas al país.