Filtraron una foto de Mauro Icardi y la China Suárez en plena fiesta de Año Nuevo y sembró dudas: ¿Peleados?

La China Suárez y Mauro Icardi arrancaron el 2026 con una mezcla de romanticismo y rumores. Tras un 2025 cargado de señales positivas (cuando blanquearon su relación en los primeros días del año y comenzaron a mostrarse inseparables en redes sociales), la pareja volvió a convertirse en tema de conversación durante la celebración de Año Nuevo por una foto que se filtró del evento.

En este contexto, ambos compartieron una serie de imágenes que reflejaron el costado más dulce del comienzo de año. En ellas se ven sonrientes, brindandon por un 2026 próspero: ella luciendo un sensual vestido rojo y él apostando por un look elegante con chaleco, ideal para la ocasión.

Las postales, publicadas en sus cuentas personales, mostraron una velada marcada por la complicidad y el clima festivo.

Sin embargo, no todo lo que ocurrió esa noche quedó registrado en sus redes. En paralelo a las fotos oficiales, comenzó a circular una imagen captada por terceros durante la cena de Año Nuevo que encendió las especulaciones.

La foto que despertó rumores entre Mauro Icardi y la China Suárez

En la captura, Icardi aparece concentrado en su celular mientras la China Suárez le habla, con gestos que según interpretaron en la Revista Paparazzi eran parte de un reclamo. La escena fue suficiente para que se instalara una nueva teoría sobre una supuesta discusión entre ambos.

La imagen se viralizó rápidamente y dio lugar a una catarata de comentarios. “La realidad: porque encontraron a La China Suárez reclamándole algo a Icardi mientras comían, pero en su publicación eran muy felices”, escribió la cuenta Es tendencia en X (@EsTendenciaEnX), alimentando el debate sobre lo que realmente ocurre puertas adentro de la relación.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse: desde ironías y memes hasta cuestionamientos más directos sobre la autenticidad de las sonrisas que muestran en redes.

Así, mientras la China Suárez y Mauro Icardi celebran públicamente su amor y proyectan un nuevo año juntos, las redes vuelven a poner la lupa sobre su relación.