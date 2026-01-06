El inesperado emprendimiento de Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña y la China Suárez, que dejó a todos en shock

Son jornadas de calma y disfrute para Benjamín Vicuña, quien comenzó el 2026 rodeado de todos sus hijos en José Ignacio. Allí combina descanso, sol y mar, acompañado también por su pareja, Anita Espasandín. En ese contexto de relax y paisajes soñados en las exclusivas playas de Punta del Este, el actor llamó la atención con un posteo dedicado a su hija Magnolia, que no pasó inadvertido.

Magnolia Vicuña cumple 6 años en febrero

Resulta que la hija que tuvo con la China Suárez, con apenas 7 años, ya muestra un marcado perfil emprendedor. El actor lo dejó en evidencia al compartirla en plena acción, dando cuenta de que en Uruguay la pequeña ya puso en práctica sus dotes para la venta. A través de una tierna imagen, Vicuña sugirió que por las venas de Magnolia corre un auténtico espíritu comerciante.

El emprendimiento de la hija de Benjamín Vicuña y la China Suárez

“Garage sale”, escribió el actor en una historia de Instagram en la que se observa a la menor junto a dos amiguitas, apostadas en la entrada de la casa y ofreciendo distintos productos. En el improvisado puesto se podían ver stickers, collares, pulseras con cuentas de colores y pequeños anillos.

El emprendimiento de la hija de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Magnolia aparece sonriente, con el pulgar en alto y mirando cómplice a su papá, disfrutando de la feria casera que armó en Punta del Este con sus amigas. Divertida y entusiasmada, también se la nota feliz ante la chance de juntar algunos pesos uruguayos… ¡o incluso dólares! Una experiencia muy distinta a la rutina que vive en Estambul cuando pasa tiempo con su mamá y Mauro Icardi.