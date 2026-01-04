Agenda de recitales 2026: De AC/DC a Lali, todos los shows confirmados en Argentina

Si pensabas que el 2025 había sido intenso, preparate porque el 2026 no da respiro. La industria de los shows en vivo en Argentina sigue batiendo récords de convocatoria y las productoras ya confirmaron una grilla que mezcla leyendas internacionales, el regreso de los festivales más grandes del país y estadios que prometen ser históricos.

Enero 2026: El mes de los festivales tradicionales

El año arranca con el folklore y la tradición como protagonistas, pero con toques de música urbana que ya son marca registrada del verano cordobés.

Festival de Doma y Folklore de Jesús María: Como cada año, las primeras semanas de enero abrirán el calendario en el Anfiteatro José Hernández. Se esperan figuras como Abel Pintos y Soledad , además de las noches dedicadas al cuarteto.

Festival Nacional de Folklore de Cosquín: Del 24 de enero al 1 de febrero, la Plaza Próspero Molina recibirá a los máximos exponentes del género, con cierres confirmados de Abel Pintos, Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino.

Bad Bunny agotó sus fechas en Buenos Aires.

Febrero 2026: el día de los enamorados en el Cosquín Rock o con Bad Bunny

Febrero será, probablemente, el mes más fuerte para los amantes de los grandes eventos.

Cosquín Rock 2026: El Aeródromo de Santa María de Punilla recibirá a miles de personas el 14 y 15 de febrero . El lineup ya es un lujo: Franz Ferdinand, Chemical Brothers (DJ Set), Babasónicos, Divididos, Lali y Dillom encabezan una grilla que combina rock, pop y electrónica.

Bad Bunny en River: El “Conejo Malo” regresa al Monumental con tres fechas confirmadas ( 13, 14 y 15 de febrero ) que ya tienen los tickets prácticamente agotados. Promete ser el evento urbano del año.

Chayanne: El ídolo romántico se presentará en Buenos Aires el 24 y 25 de febrero y en Córdoba el 27 de febrero.

Marzo: El desembarco internacional y el Lollapalooza

Marzo es, por excelencia, el mes de las visitas de culto.

My Chemical Romance: La banda de Gerard Way abrirá el mes el 1 de marzo en el Estadio Huracán , un show que los fans esperaron por más de una década.

Lollapalooza Argentina 2026: El 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Las figuras principales ya están confirmadas: Tyler, The Creator, Lorde, Sabrina Carpenter y Paulo Londra serán los encargados de movilizar a las masas.

AC/DC en River: ¡Vuelve el rock! La banda australiana confirmó tres fechas en el Estadio River Plate ( 23, 27 y 31 de marzo ). Un hito que promete paralizar el barrio de Núñez.

Ángela Torres: La artista tendrá su gran noche el 5 de marzo en el Teatro Gran Rex, presentando su nuevo material en uno de los escenarios más prestigiosos de la calle Corrientes.

Ángela Torres en el Gran Rex

Shows confirmados para el resto del 2026

La agenda no se queda solo en el verano; ya hay anuncios que llegan hasta la primavera del 2026:

Tan Biónica: La banda de Chano sigue en modo “La última noche mágica” y confirmó dos shows en el Estadio Vélez para el 27 y 28 de marzo .

Robert Plant: El legendario ex Led Zeppelin pasará por el Gran Rex el 10 y 11 de mayo.

Lali en River: El sueño se hace realidad. Tras su paso por festivales, Lali Espósito anunció su primer show propio en el Monumental para el 6 y 7 de junio .

Rosalía: 1 y 2 de agosto (Movistar Arena), marcando su regreso con LUX tras el fenómeno de Motomami .

Iron Maiden: Para los amantes del metal, la “Dama de Hierro” regresa el 20 y 21 de octubre al Estadio Huracán con su gira mundial.

Otros imperdibles en el Movistar Arena:

Durante febrero y marzo, el Arena de Villa Crespo recibirá a Avenged Sevenfold (3 de febrero), Doja Cat (8 de febrero) y Bryan Adams (15 de marzo), consolidándose como la sede ideal para shows internacionales de escala media.