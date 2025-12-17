Lali Espósito cerró 2025 en lo más alto. El pasado 16 de diciembre despidió el año con un show multitudinario en el estadio de Vélez, el quinto completamente agotado, y confirmó algo que ya era evidente: el pop argentino le queda chico. Con una carrera construida paso a paso, la artista volvió a demostrar que su vínculo con el público está más fuerte que nunca.

Durante años, Lali fue creciendo en escenarios cada vez más grandes. Del teatro al Luna Park, del Movistar Arena a Vélez. Y ahora, todo indica que el próximo objetivo es el Monumental. El rumor no salió de la nada: la propia cantante se encargó de dejar señales que encendieron la ilusión colectiva.

Al finalizar su último show en Vélez, las pantallas del estadio proyectaron un video que no pasó desapercibido. En las imágenes, se la ve a Lali pintando con aerosol una banda diagonal muy similar a la que identifica a la camiseta de River. El estadio explotó. Gritos, celulares en alto y una sola pregunta flotando en el aire: ¿River 2026?

Horas después de ese cierre explosivo, Espósito subió el mismo video a sus redes sociales y sumó un detalle clave: una cuenta regresiva de seis días y una fecha concreta, el 6 de junio de 2026. Para sus fans, no hubo dudas. Ese día marcaría el debut de la artista en el estadio más grande del país.

El fandom, siempre atento, ya venía especulando con un anuncio de este calibre. Las pistas previas, los guiños en entrevistas y el crecimiento sostenido de su puesta en escena alimentaron la teoría. El video terminó de confirmar que algo enorme está por venir.

River no solo representa un salto simbólico en su carrera, también un desafío artístico. Se espera que el show tenga cambios significativos respecto a Vélez, con una producción todavía más ambiciosa, nuevas visuales y una narrativa pensada especialmente para el Monumental. Incluso, se rumorea que podría incluir canciones inéditas o una nueva etapa musical.