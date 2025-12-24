Durante el 2025, la escena musical argentina reafirmó su gran presente con récords de convocatoria y el dominio del género urbano y pop en los rankings globales. Figuras como Tini, Duki y Lali Espósito encabezaron la lista de los artistas con mayor poder de convocatoria, tanto en Argentina como a nivel internacional.

El año 2025 se consolidó como una de las temporadas musicales más emocionantes de los últimos tiempos, con grandes espectáculos en Buenos Aires y otras ciudades del país como Córdoba y Rosario. A medida que el año llega a su fin, los números de asistencia y la demanda de entradas confirman la explosión de la música argentina.

De Lali en Vélez a Tini en Futttura: ¿quiénes fueron los artistas argentinos más convocantes del 2025?

Duki: El rey del trap y su gira mundial

Duki, referente principal del trap argentino, demostró ser una de las figuras más convocantes de 2025 a nivel mundial. A través de su ambicioso Ameri World Tour, el cantante se presentó en 16 países, recorriendo más de 40 ciudades.

La magnitud de su éxito se refleja en las cifras: su gira mundial sumó 60 fechas y vendió más de 500.000 entradas a nivel internacional, ratificando su capacidad para convocar multitudes en América, Europa y otros destinos. En Argentina, batió récords al confirmar su décimo segundo show en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 18 de diciembre, como cierre de su ciclo y agradecimiento a sus seguidores. Previamente, ya había agotado las entradas para seis presentaciones en el mismo venue en marzo.

Lali: La estrella que hizo historia en Vélez

En el ámbito del pop, Lali Espósito se consagró como una fuerza escénica sin precedentes a nivel nacional. En 2025, la cantautora se convirtió en la primera artista argentina en realizar cinco conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield en un mismo año, reuniendo un público estimado de más de 200.000 espectadores.

La artista pop se presentó ante dos Vélez agotados.

La demanda para el Lali Tour 2025, que comenzó el 24 de mayo en Buenos Aires, fue masiva. Se reportó una fila virtual de más de 500.000 personas intentando adquirir entradas, lo que forzó a agotar la primera fecha y a sumar más presentaciones. La crítica especializada elogió el espectáculo por su puesta en escena “impecable”, comparándola con producciones de estrellas internacionales como Lady Gaga o Madonna.

La gira de presentación de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama se volvió federal y llevó a la cantante a recorrer el país y presentarse en múltiples ciudades. A lo largo del año, Lali brindó shows en Córdoba, Rosario, Mar Del Plata, Salta, Tucumán, Santiago Del Estero, Corrientes, Mendoza, Trelew y más puntos Argentina.

Tini y la gran apuesta de su propio festival, Futttura

El éxito de Tini Stoessel en el panorama musical de 2025 se vio reflejado en la magnitud de su proyecto en vivo. El “Futttura Tour” se convirtió en «el proyecto más ambicioso» de su vida, según expresó la propia cantante y fue concebido como un exhaustivo homenaje retrospectivo que abarcó toda su discografía. Desde sus inicios en Violetta hasta sus álbumes de estudio.

Tini Stoessel en el primer día de FUTTTURA

Futttura se inauguró en octubre de 2025 en Buenos Aires, Argentina con 9 fechas en Tecnópolis y seguirá durante el 2026 por el interior del país, así como otros países de América Latina.

Este evento marcó un hito de convocatoria para la cantante argentina. En Tecnópolis se programaron un total de nueve funciones con entradas agotadas en minutos. Las primeras cinco fechas alcanzaron una venta total de 180.000 boletos en las primeras horas. Debido a la alta demanda, se sumaron más funciones y acumuló un total de 9 presentaciones en el mismo predio.

Otros artistas que se destacaron con sus shows en 2025

Quienes también generaron grandes expectativas con sus respectivos shows fueron:

• Cazzu que inauguró su nueva gira Latinaje Tour con cuatro presentaciones en el Movistar Arena durante septiembre y noviembre de 2025, agotando las tres primeras fechas y sumando una cuarta función.

• Tiago PZK quien presentó su nueva era artística con el proyecto Gotti, experimentando con sonidos melódicos y oscuros, agendando tres presentaciones en el Movistar Arena en mayo y noviembre de 2025.

• Dillom, que cerró el año con un show en el Estadio Vélez, y WOS, quien llenó 6 Estadio Obras, también formaron parte de festivales importantes como el Lollapalooza Argentina y el Cosquín Rock 2025.