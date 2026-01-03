Algunas de las personas más famosas de la Argentina, como Antonela Roccuzzo o la propia Lali Espósito, aprovechan que tienen un guardarropa lleno y venden su ropa para que los fans puedan comprarlas.

Esta tendencia de “moda circular” y sustentable se afianza entre las celebridades: figuras del espectáculo y redes sociales eligen desprenderse de prendas icónicas, permitiendo que sus seguidores accedan a piezas exclusivas y, a la vez, apoyen causas solidarias. Plataformas internacionales como Vestiaire Collective y sitios nacionales como Renová Tu Vestidor se convierten en vidrieras digitales para adquirir ropa usada por estrellas del mundo del espectáculo argentino.

El fenómeno tiene doble impacto: libera espacio en los vestidores de las famosas, les permite obtener ingresos y, en muchos casos, suma un fin solidario. En la actualidad, la moda sustentable se vuelve cada vez más relevante entre quienes buscan un consumo responsable y desean sumar prendas de calidad con historia.

Plataformas como Vestiaire Collective y Renová Tu Vestidor son el nexo entre las famosas y quienes buscan moda sustentable con historia.

Antonela Roccuzzo y la moda solidaria: cómo conseguir prendas de celebrities

La esposa de Lionel Messi es una de las referentes de estilo más seguidas en redes sociales. Recientemente, Antonela desembarcó en la plataforma Vestiaire Collective para vender cerca de 400 prendas de firmas como Gucci, Saint Laurent, Alaïa, Loewe, Versace, Mugler y Givenchy. Los precios de sus artículos oscilan entre los USD200 y más de USD2.000, y cada pieza incluye un detalle especial: parte de lo recaudado es destinado a la organización Estudiar Es Mejor, que promueve la educación accesible para niños.

En Argentina, la movida solidaria también tiene como protagonista a la organización La Casa del Teatro. Aquí, personalidades como Mirtha Legrand, Natalia Oreiro y Lali Espósito han donado prendas para ser subastadas y recaudar fondos. En el caso de Lali, varios de sus vestuarios emblemáticos usados en videoclips y shows estuvieron disponibles para sus fans, con todo lo recaudado destinado a la institución.

Vestidos, zapatos y accesorios de figuras como Lali Espósito forman parte del boom de la reventa de moda en Argentina.

Renová Tu Vestidor: el sitio local para prendas de famosas y moda circular

Además de las plataformas internacionales, Renová Tu Vestidor es el sitio argentino más elegido por celebridades para poner a la venta prendas propias y de sus familias. Luciana Salazar y su hija Matilda, por ejemplo, ofrecen ropa de marcas internacionales, con precios desde $28.000 hasta $1.320.000. La actriz Violeta Urtizberea mantiene uno de los closets más seguidos, con más de 33.000 seguidoras y prendas que van desde sweaters hasta zapatos exclusivos. Celeste Cid, por su parte, vende ropa y accesorios a valores que llegan hasta $273.000.

Otras figuras como Julieta Zylberberg, Flor de la V, Eugenia Tobal, Nancy Dupláa, Celeste Cid, Stefi Roitman, Flor Bertotti, Tuli Acosta, Amalia Granata y más, se suman a la tendencia y renuevan su guardarropa a través de la plataforma. Incluso, personalidades masculinas como Lizardo Ponce, Leandro Saifir y Guido Zaffora son parte de esta nueva moda sustentable.