¡Un montón! El picante palito de Carla Quevedo, la ex de Pedro Rosemblat, para Lali Espósito tras agotar 2 shows en River

Lali Espósito volvió a demostrar que juega en otra liga. En pleno cierre de año, anunció su primer show en el estadio Monumental, puso las entradas a la venta y las agotó en cuestión de horas. Lejos de frenar, lanzó una segunda fecha y repitió la hazaña.

En ese contexto de euforia absoluta para los fans, un tweet de Carla Quevedo, ex pareja de Pedro Rosemblat, actual novio de Lali, cayó como una bomba en X. “Estoy fascinada por el fenómeno llenar estadios. Todo el mundo llena estadios. Los canales de streaming llenan estadios. Wow.”, escribió la comunicadora, sin nombrar a nadie, pero con un timing que no pasó desapercibido.

El tweet de Carla, la ex de Pedro Rosemblat.

Las redes hicieron el resto. En minutos, el comentario se leyó como una chicana directa para Lali y Pedro Rosemblat por llenar dos estadios casi al mismo tiempo. La cantante, por su parte, viene de presentarse en Vélez y de agotar dos fechas en River para el 2026 y el conductor de streaming que hizo el Festival de Jingles con Gelatina en Argentinos Juniors. Los usuarios no tardaron en reaccionar y el ida y vuelta escaló rápido, mezclando fandom, ironía y viejas tensiones personales.

La foto de Pedro y Lali.

El increíble momento de Lali Espósito con su música

Lali no respondió de manera directa al tuit, pero sí celebró lo que estaba pasando. En sus redes escribió: “AGOTARON DOS SHOWS EN RIVER EN HORAS!! Están locxssss! GRACIAS!!!!! Nos vemos ahí para atender al demonio 😈 Feliz año!!!”. Un mensaje claro, festivo y sin vueltas.

Lali Espósito tiene un gran 2026 por delante.

El logro no es menor, Espósito se convirtió en la segunda artista argentina en llenar el Monumental con un show propio, consolidando un recorrido que lleva más de una década. Desde sus comienzos en la actuación hasta su evolución como popstar, el proceso fue largo y sostenido.

Lali en River.

Mientras tanto, los comentarios contra Carla se multiplicaron. Algunos usuarios escribieron: “Todo el mundo, menos vos, Carla”, “Me huele a resentimiento” o “Cuando los que llenan estadios son tu ex y la nueva novia de tu ex”. Otros, en cambio, defendieron el derecho a opinar y señalaron el tono irónico del mensaje original.