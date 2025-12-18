Le preguntaron a María Becerra sobre Lali Espósito y Javier Milei y su respuesta fue tajante: “Hay cosas mucho más...”

María Becerra no suele meterse de lleno en discusiones políticas, pero cuando siente que algo la toca de cerca, habla. Y esta vez lo hizo para bancar públicamente a Lali Espósito, en medio de una nueva embestida del presidente Javier Milei contra la artista pop. El clip, que data de algunos meses atrás, volvió a circular con fuerza en redes y generó un fuerte respaldo del público.

Las palabras de la Nena de Argentina se dieron en una entrevista donde fue consultada por el posicionamiento político de Lali. Sin esquivar el tema, María dejó en claro su postura y marcó distancia del uso liviano de las redes desde lugares de poder. “Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona, me gusta cómo piensa, me encanta lo inteligente que es y cómo habla”, aseguró, con tono calmo pero firme.

El tweet que generó polémica.

El fragmento reapareció horas después de que Lali agotara su quinto Vélez, mientras Milei volvía a cargar contra ella en el streaming Carajo. El contraste no pasó desapercibido y reavivó el debate sobre el rol de los artistas, la política y la llamada “batalla cultural”.

Las palabras de María Becerra sobre Lali Espósito y su cruce con Javier Milei

En ese mismo testimonio, María fue más allá y apuntó directamente al Presidente, siempre aclarando el respeto institucional. “Siento que se subestima al pueblo con fake news, con cosas que se dicen. Se arma todo un revuelo mediático y polémico que no da”, expresó. Y sumó una frase que resonó fuerte: “Me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer por la situación que está pasando el país”.

La cantante remarcó que no suele usar sus redes para mensajes políticos, pero dejó claro que hay límites. “Cuando atacan a una compañera o pasan cosas que me preocupan porque también me competen, porque es mi país, obviamente salgo a hablar”, dijo, sin rodeos.

Las redes reaccionaron de inmediato. Muchos usuarios destacaron que María “jamás se quedó callada” y celebraron que defendiera a Lali cuando más críticas recibe desde el poder. Otros recordaron que no es la primera vez que ambas artistas se apoyan públicamente, consolidando una sororidad poco habitual en la industria.

El clip se viralizó en las redes.

Mientras tanto, Lali respondió desde otro lugar. Con estadios llenos, invitados de lujo y un público que coreó consignas políticas sin que ella las impulsara directamente, dejó en claro que su fuerza está arriba del escenario. El cruce con Milei, lejos de desgastarla, parece haber reforzado su vínculo con la gente.