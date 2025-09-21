Yuyito González contó por primera vez el verdadero motivo de su separación de Javier Milei: “Tuvimos una...”

Yuyito González volvió a estar en el foco mediático cuando regresó a la televisión y al poco tiempo comenzó su relación con Javier Milei. La conductora y el presidente estuvieron juntos por casi un año y se separaron sin dar explicaciones en abril de este año. Ahora, la famosa habló del tema.

Amalia Yuyito González tuvo unos meses de extrema exposición mediática por su relación con el presidente y los comentarios que ella hacía de la relación en su programa, que muchas veces generó polémica. La conductora de Empezar el día estuvo de invitada en la mesa de Mirtha Legrand y por primera vez contó el motivo de su separación del presidente después de meses de bajo perfil.

Cabe recordar que la relación entre la exvedette y el mandatario estuvo muy expuesta, lo que generó escándalos muchas veces. “No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. (Con Milei) lo pasé muy bien, estuvimos enamorados”, comenzó su relato la famosa.

Ante esto, Mirtha Legrand quiso saber si el presidente también estuvo enamorado, a lo que Yuyito comentó: “Los dos, sí. Muy enamorados. Y bueno, hasta que por cuestiones de pareja, medio que ahí... a ver cómo lo digo sencillamente... medio como que tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos”, reveló la exvedette sobre el motivo de la ruptura.

Asimismo, la conductora de Empezar el día contó que después de unos meses volvieron a hablar. “Pasaron unos meses y no sé si dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Ahí retomamos la conversación, pero no el amor, no la vía amorosa, no hablamos de amor”, comentó la exvedette.

“Tenemos una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos. A mí lo que más me importa es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto a broncas y cosas", agregó Yuyito en referencia a Milei.

“No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné”, señaló la famosa sobre su enojo. “Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica, pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que no quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”, manifestó tajante Yuyito González.