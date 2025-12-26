Lali agotó River en 2 horas y agregó una nueva fecha para 2026: cuándo será, precios y dónde comprar las entradas

Lali no se detiene. Tras los cinco estadios Vélez Sarsfield en 2025, la artista volvió a sacudir las redes sociales con un anuncio que paralizó a sus fans: Lali llega al Estadio River Plate en 2026. Bajo la mística frase “ATENDIMOS Y EL DEMONIO NOS LLEVÓ A RIVER PLATE EL 6.6.26”, la cantante dio la esperada noticia. En menos de dos horas, se agotaron las entradas y anunció una nueva fecha.

Lali y la cita con el “Demonio” en el Monumental

El encuentro más esperado por el fandom tendrá lugar el 6 de junio de 2026. La fecha no parece azarosa; el juego de números (6.6.26) acompaña la estética “diabólica” y disruptiva que Lali viene trabajando en sus últimas eras visuales.

Pero eso no es todo. Durante el viernes 26 de diciembre, la locura masiva fue tal que los tickets se agotaron en menos de dos horas iniciada la preventa y la venta general. Por lo que Lali agregó una nueva función para el día 7 de junio de 2026. Las entradas para la segunda fecha ya están disponibles a través de la página web de All Access.

Después de verla brillar ante cientos de miles de personas en Liniers, el salto al Monumental marca un hito: Lali se consolida como la referente absoluta del pop local, llevando su show de nivel internacional al estadio más grande del país.

Entradas para Lali en River: preventa y cuotas sin interés

Si querés estar ahí para “atender al demonio” una vez más, tomá nota de los detalles para conseguir tus tickets para la segunda función:

¿Cuándo empieza la venta? La preventa y venta general inició el viernes 26 a las 11:00 hs y ya se encuentran disponibles los tickets para la segunda función.

Preventa exclusiva: Será para clientes de Galicia Visa .

Beneficios: Podrás comprar tus entradas en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de Banco Galicia y Visa Argentina.

Venta general: Se habilitó una vez agotado el cupo de la preventa, aceptando todos los medios de pago y manteniendo el beneficio de las 6 cuotas sin interés para usuarios Galicia Visa.

Precios y dónde comprar las entradas

El único sitio oficial para adquirir las localidades es a través de la plataforma All Access: allaccess.com.ar. Los precios varían según la ubicación. El sector campo delantero cuesta $130.000 pesos argentinos + cargo de servicio. El campo general $70.000, las plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $110.000, las Plateas San Martín y Belgrano Altas $75.000, la Platea Sivori Media $80.000 y la Platea Sivori Alta $50.000.

Tip para fans: Se recomienda tener la cuenta de All Access creada y la sesión iniciada minutos antes de las 11:00 hs para agilizar el proceso en la fila virtual.

El anuncio llega en el pico máximo de euforia. Los 5 Vélez de 2025 no fueron suficientes para calmar la sed de un público que la sigue a sol y a sombra. Con una puesta en escena que promete ser superadora, hits que ya son himnos y esa energía que solo ella sabe desplegar, Lali en River ya se perfila como el evento musical del 2026.

¿Estás lista para que te lleve el demonio? Prepará la tarjeta, el glitter y las ganas de bailar, porque el 6 y 7 de junio de 2026 la historia se escribe en Nuñez.