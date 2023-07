Nicki Nicole y Peso Pluma tienen algo en común muy importante ¿otra prueba que confirma la relación?

Nicki Nicole y Peso Pluma se convirtieron en una de las parejas con más especulaciones de este último tiempo. Todos los fanáticos y medios de comunicación están pendientes de los artistas y esperan que confirmen de una vez por todas su romance.

Las pruebas de que Nicki Nicole y Peso Pluma están juntos son muchas, solo falta que los protagonistas confirmen la relación. Desde un comienzo que todos los fanáticos comenzaron a especular con un posible romance porque vieron mucha química entre ambos luego de su colaboración musical en el tema “Por las noches”. Fue en esta ocasión que todas las alarmas se encendieron y se dejó ver que además de admiración profesional, había algo que no estaban diciendo.

El cantante mexicano en cada publicación de su colega se encargó de dejarle algún mensaje. Por su parte, la rosarina respondió con algunos guiños, lo que hizo que muchos de sus fans sospechen que podría ser el comienzo de una relación amorosa.

Además, en su momento la artista declaró: “Con Peso Pluma me pasó algo muy loco, que es que yo a él como que lo escuchaba mucho, no lo conocía en persona, nada, no lo tenía tanto. Desde mi equipo me presentaron una parte del remix de ‘Por las Noches’, que por cierto era mi canción favorita de él”.

Otra de las pruebas que dejaron al descubierto esta relación, fue que en medio de los rumores de romance, ambos decidieron salir a pasear y divertirse juntos, nada más y nada menos que en uno de los parques temáticos más conocidos a nivel mundial, Disneyland París. En los videos que se viralizaron, se puede ver a los artistas caminar juntos disfrutando del sol y el paisaje.

Una prueba más que confirma el romance

Hace unos días, en un trabajo de investigación muy minucioso por parte de sus seguidores, se dio a conocer un detalle muy curioso y que se agrega a la lista de pruebas de este amor entre Peso Pluma y Nicki Nicole.

La argentina estuvo subiendo en historias de Instagram imágenes de un perro que al parecer es del mismísimo Peso Pluma. Con esto se puede entender que tienen una confianza muy grande y que están pasando tiempo juntos muy seguido.

En una recopilación de fotos y videos, se puede ver como ambos compartieron imágenes del mismo animalito, que tal vez y si ellos lo confirman, sea la mascota de la pareja.