La insólita confesión de Nicki Nicole en su canal de difusión de Instagram: “Lo feo que…”

Durante los últimos días apareció un nuevo fenómeno viral en las redes sociales. Muchos artistas decidieron abrir sus propios canales de difusión en Instagram y causaron revuelo. Allí, figuras como Lali, María Becerra y Nicki Nicole están en contacto directamente con sus seguidores a través de audios, videos, selfies y hasta memes.

Una de las primeras en implementar esta forma de comunicarse con sus fans fue María Becerra y lo hizo de una manera muy divertida. La cantante argentina dejó varios mensajes de voz muy temprano en la mañana para su público y causó furor. Ahora, Nicki Nicole se sumó a la nueva tendencia viral.

Por su parte, la cantante rosarina se muestra muy activa en el chat exclusivo. Desde que lo abrió sube memes de animalitos y videos graciosos que encuentra en internet. Así como también comenta cómo se siente.

Pero lo que más llamó la atención de sus fans fue la seguidilla de mensajes de voz que envió recientemente. En el primer audio, arranca cantando “Tuyo”, el cover que hizo para su álbum, Alma. Sin embargo, rápidamente cambia su tono y comienza a narrar una insólita secuencia.

Los divertidos audios de Nicki Nicole en su grupo de difusión de Instagram

En el mismo audio, Nicki Nicole interrumpió su propio canto y confesó: “Me estoy haciendo un pollo con papas, estoy loco, lo lo lo” en tono divertido que rápidamente se llevó miles de emojis de la carita riendo.

Pero minutos más tarde volvió a dirigirse a su público a través de un nuevo mensaje de voz. “Encima lo feo que me salió, o sea creo que es el peor pollo con papas que comí en mi vida”, confesó.

“Las papas están pasadas, se me quemaron porque me hice la que me fui a ver la tele y cuando volví estaban quemadísimas. Me saltó aceite en el brazo, no me pasó nada igual, estoy óptima”, agregó.

“El pollo está más seco… no, no, o sea lo ponés junto al desierto y no sabés quién te deshidrata más pero bueno es lo único que tengo para comer porque estoy en un depto acá en Madrid”, dijo sin muchas ganas de probar su propio plato.