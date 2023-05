Nicki Nicole se refirió a su separación de Trueno: “En una ruptura siempre hay…”

Nicki Nicole se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum, Alma. En varias entrevistas, la cantante rosarina analizó sus propias canciones y el significado detrás de cada track de su tercer disco. Incluso, se refirió a su proceso de superación tras una ruptura amorosa y todas las miradas apuntaron a Trueno.

Si bien no nombró directamente al rapero argentino, reciente ganador del Gardel de Oro, Nicki Nicole abrió su corazón y alma. En un mano a mano íntimo con Jésica Cirio para La Peña de Morfi, la cantante habló por primera vez de su separación.

NICKI NICOLE REFLEXIONÓ SOBRE EL DESAMOR TRAS SU SEPARACIÓN DE TRUENO

En la charla, la artista rosarina analizó en profundidad su reciente álbum, Alma. Cuando fue consultada por el track “NO voy a llorar :’)”, la canción que estaría dedicada a Trueno, Nicki aseguró: “Yo siento que está bueno superarse a uno mismo. Seguir adelante, dejar atrás cosas y decir ‘bueno, hasta acá’ y a seguir. Es como que todo tiene un mensaje y me alegra que la gente lo haga propio, que hagan su propia catarsis”.

Luego, se refirió precisamente a “Se va 1 llegan 2″ e hizo alusión al fin de su relación con Trueno, con quien se había comprometido. Respecto al título elegido, la cantante aseguró que lleva ese nombre “porque en rupturas amorosas, o en esas cosas, casi siempre un familiar o un amigo te dice ‘tranca, se va uno y llegan mil’”.

Sin nombrar a su ex pareja, aseguró: “Yo me cagaba de risa con eso porque no llegaba nadie. Pero el refrán ‘se va uno llegan dos’ uno lo re piensa, cuando dice: ‘Esto se terminó, ahora que llegue lo próximo’.”