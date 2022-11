Migrantes: “Desbloqueo es un tema que teníamos guardado hace bastante tiempo”

El dúo musical Migrantes, integrado por Facundo Garcia (cantante y compositor) y Nicolás Valdi (productor) lanzó “Desbloqueo”, una colaboración con FMK y MYA. En una entrevista exclusiva con Vía Urbano, hablaron sobre cómo surgió este sencillo, contaron detalles del detrás de escena de la grabación del videoclip y revelaron si alguna vez bloquearon a alguien o fueron bloqueados. Además, adelantaron algunos proyectos que tienen para fin de año.

- ¿Cómo surgió “Desbloqueo”?

Facundo: Es un tema que lo teníamos guardado hace bastante tiempo. Es con amigos, con FMK, con los MYA, que tenemos una relación muy linda además de la música. Contentos porque le está gustando a la gente, están empezando a hacer un challenge que subimos a TikTok y con ganas de tocarlo en vivo.

Migrantes, FMK y MYA lanzaron "Desbloqueo" Foto: Prensa

- ¿Qué hicieron primero? ¿La letra o la melodía?

Nicolás: Fue en conjunto, las dos cosas al mismo tiempo.

Facundo: FMK es muy rápido componiendo. Me acuerdo que Nico había tirado una guitarrita y empezó a tirar “se me da por desbloquearte...”, ahí hicimos el estribillo. Me acuerdo que él (Nicolás) se había puesto con los auris y cuando se saca los auris dice “che, si quieren cambio el beat porque capaz no les gustó...”, le digo “no, ya tenemos media canción hecha”.

La hicimos rapidísimo y enseguida tiró ese concepto de desbloqueo. Cuando es tarde y alguno desbloquea a la ex, agarramos ese concepto y pudimos hacer la letra bastante rápido.

- ¿Les gustó grabar el videoclip o prefieren el estudio o tocar en vivo?

Nicolás: Yo soy más del estudio pero aún así como era un video con los pibes y somos todos amigos dije “bueno, dale”. De hecho en el video si prestan atención en el fondo hay algunos que están haciendo pavadas.

Facundo: Me gusta filmar videos y cuando actuamos es divertido también. Somos malísimos actuando, pero es divertido. Más cuando es con amigos, se disfruta muchísimo.

- ¿Son “team bloqueo” o “team bloqueados”?

Nicolás: A mí me bloquearon.

Facundo: Yo nunca bloqueé a nadie, creo que me bloquearon eso sí. No me acuerdo porque hace mucho que tuve novia entonces no sé. Pero creo que sí me bloquearon.

- ¿Qué planes tienen a futuro?

Facundo: Ahora estamos preparando las canciones para el verano. Se vienen una o dos más y también tenemos varias colaboraciones con artistas que les va a sorprender un poco, porque no es tan por la cumbia sino por otros géneros que todavía no habíamos hecho. Así que con muchas canciones por salir. Van a tener material de sobra.

Acabamos de llegar de Chile, tenemos la gira por Argentina. Vamos a Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, eso en noviembre nada más. En verano va a seguir la gira por otros lugares.

Los comienzos de Migrantes, el grupo de cumbia que se volvió viral en TikTok

Migrantes tiene como figuras principales a Facundo Garcia (cantante y compositor) y Nicolás Valdi (productor y compositor) acompañados de una banda con larga experiencia en la música.

Oriundos de Lincoln, Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás decidieron en 2014 irse a estudiar a la ciudad de La Plata. En sus años con la música, recorrieron 20 provincias argentinas y gran parte de Uruguay.

En su canal de Youtube superan los 300 millones de reproducciones, con canciones como “Si me tomo una cerveza”, “Noche de party”, “Lado Triste” y “Hoy volvi a verte Remix”, entre otros hits.

Con oyentes de todo Latinoamérica, en Spotify acumulan más de 250 millones de streams. Su música apunta a ser una fusión muy latina, en las que se destaca la cumbia, reggaeton, trap, algunos tintes de salsa e influencias del cuarteto.