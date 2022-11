Entró a su boda con una canción de Duki y causó furor en TikTok

El éxito de Duki no es ninguna sorpresa, así como tampoco lo es el fanatismo que despierta en millones de personas. Muchos son los seguidores que decidieron tatuarse alguna frase de sus canciones e incluso su rostro, así como también hay quienes incorporan su música en momentos muy especiales de su vida.

Uno de ellos fue un fanático del rapero argentino que eligió “Malbec”, la canción que lanzó con Bizarrap, para entrar a su casamiento. El momento quedó registrado por las cámaras y decidió compartirlo a través de TikTok, donde rápidamente se volvió viral. “POV: tu futuro marido entra a la boda con una canción de Duki” escribió la usuaria @llaspk.

Como puede verse, la flamante pareja de enamorados aparece caminando lentamente en un gran parque al aire libre, decorado para la ocasión. De fondo se escucha la melodía del famoso hit del Duko que contó con colaboración del joven productor argentino.

Rápidamente, la publicación superó las 225 mil reproducciones y recibió más de 40 mil ‘me gusta’. Por su parte, los usuarios de TikTok no tardaron en dejar sus comentarios. “No critico ni nada pq fácilmente podría ser yo”, “no se a vosotros pero me acaban de entrar ganas d casarme” y “así si me caso” fueron algunos de los mensajes que escribieron.

Duki invitó a un fan al escenario para cantar a dúo uno de sus temas más viejos

Durante un show de Duki en España, el cantante argentino de trap vivió un momento muy especial con un fan. El joven se subió al escenario para cantar a dúo uno de los temas más viejos de su ídolo y emocionó a todo el público presente.

El argentino invitó a una persona de la audiencia a que se suba al escenario para cantar a dúo. Lo llamativo, esta vez, fue que el joven elegido no pudo contener su emoción al interpretar “Lost tape”, una de las canciones más antiguas de su ídolo.

Sin pista de fondo, Duko soltó las primeras palabras y le dio lugar al joven que estaba conmovido por cumplir su sueño. Es que la canción elegida es una de las más significativas para los fanáticos que siguen al trapero desde sus comienzos.