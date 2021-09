Migrantes, la banda de cumbia oriunda de Lincoln compuesta por Facundo García y Nicolás Valdi -amigos desde la infancia-, saltaron a la popularidad gracias a su single “Si Me Tomo Una Cerveza”, que nació en la red social Tik Tok y que ya superó las 94 millones de visualizaciones en YouTube y más de 131 millones de streams en Spotify. Lo cierto es que el dúo no se detiene en los laureles y ya piensa en los planes musicales para el verano.

//Mirá también: Migrantes presenta su primera sesión acústica con un gran despliegue audiovisual

“Si me tomo una cerveza” empezó como un desafío en la cuenta de Tik Tok de Nicolás Valdi, músico y productor de la banda, quien subió un adelanto y avisó a sus seguidores que a los 50.000 “me gusta” harían el estreno de la canción. A la hora, el video ya contaba con 100.000 “me gusta”.

Migrantes Web

En una entrevista con Vía Urbano, Facundo García y Nicolás Valdi hablaron sobre su carrera y sus proyectos a futuro.

-¿Cómo surge la idea de llevar su contenido a Tik Tok?

-Encontramos en Tik Tok una herramienta, con la que probamos, como todos. En la pandemia todos se aburrieron no sabían que hacer, yo me armé Tik Tok por mi hermano que vivía conmigo. Hicimos el video y me gustó, después dije: “¿Y si esto lo aplico a lo que venimos haciendo?”. A la gente le gustó. Hoy es nuestra fuente de mostrar lo que hacemos e incluir a la gente en el proceso creativo.

-¿En algún momento se imaginaban este éxito?

-Nosotros hacemos canciones para esto pero cuando nos llegó no nos esperábamos que sea en ese momento. Fue inesperado para nosotros, pero bueno obviamente estábamos trabajando para esto.

-¿Sienten más presión por haber sacado una canción que se volvió súper viral?

-No, porque en nuestro caso, con Facu desde chiquitos estamos trabajando juntos y confío completamente en lo que hacemos. Obviamente existe una especie de karma, porque siempre decimos que hay que salir de “Si me tomo una cerveza”, hay que salir de esa canción y olvidarte que sacaste esa canción y a partir de ahí hacemos otra cosa. Cada canción es algo diferente, guste o no guste, compartir nuestra música es lo que nos hace felices.

-¿Cómo hacen para equilibrar trabajo y amistad después de tantos años?

-Yo creo que es parte de esto, de poder trabajar tanto tiempo, de que seamos amigos desde chicos, yo creo que eso ayuda. Tenemos los mismos gustos, ya estamos muy acostumbrados a trabajar. Vivimos juntos también, casi ni nos hablamos. Cuando vos tenés tanta confianza con una persona, los silencios no son incómodos, entonces estamos tomando mate, compartiendo el mate pero ni nos hablamos y la mejor, uno sabe que la gente tiene diferentes momentos en donde se puede joder y otros en donde necesita su espacio para estar tranquilo.

-¿Que les gustaría hacer a futuro?

-Y ahora, queremos salir a tocar. Estamos planeando el verano, que es nuestro fuerte. Hace poco nos fuimos a Córdoba quince días a armar un disco, así que nos trajimos varias canciones de allá que nos gustan mucho. El 17 de septiembre tenemos un show, estamos pensando en varias cosas.

-¿Tienen pensado hacer la sesión acústica en vivo, con público?

-Estaría bueno hacerlo en vivo algún día, más que nada para festivales.

-¿Tienen alguna colaboración en mente?

-Facu: Tini, Paulo (Londra). Internacional a mi me gustaría, es un sueño, con J Balvin.

-Nico: Yo voy un poquito más allá, empieza con J pero no tiene nada que ver: Justin Bieber.

-¿Quién los inspira?

-Tenemos varios referentes, J Balvin, Justin también, mucho pop. Y muchas cosas de música electrónica, como es el caso de Martin Garrix. Rodrigo, Ráfaga, Américo, cumbia vieja, porque cuando éramos chicos nosotros tocábamos en bandas de cuarteto y cumbia.

//MIrá también: Migrantes, un dúo que no para: “No bailo pa ti” ya es un éxito y preparan una nueva canción

El cinco de agosto Migrantes estrenó en YouTube una sesión acústica con algunos de sus temas más conocidos. “No bailo pa ti” ya superó las 300 mil visualizaciones y sigue en aumento.