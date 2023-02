“En el Mercho escuchando Fercho”, la historia detrás de la canción que se volvió viral en TikTok

La canción salió en diciembre del 2022 y de a poco fue adquiendo mayor popularidad gracias a la viralidad de TikTok. Desde su estreno, el challenge de “Mercho” causa furor en la plataforma de videos. De esta manera, la colaboración entre Lil Cake y Migrantes ya logró acumular cifras descomunales que hacen de este single un verdadero hit del verano 2023.

“Mercho” es el último lanzamiento del famoso streamer argentino, Lil Cake, en colaboración con Migrantes, el dúo musical integrado por Facundo García (cantante) y Nico Valdi, el encargado de la producción.

El videoclip oficial publicado en YouTube ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones y es, hasta el momento, el video más visto en el canal del músico conocido también por su faceta de creador de contenidos en Twitch.

Como muchas otras canciones, “Mercho” se volvió viral en TikTok gracias a su original challenge. Incluso, hay hasta tutoriales que enseñan la coreografía de este trend que superó las 200 millones de visitas e interacciones.

Cómo surgió “Mercho”, el hit del verano

En una entrevista, Lil Cake contó los detalles de cómo fue la conexión con el dúo Migrantes y de qué manera surgió “Mercho”, el hit del verano 2023. “A Nico Valdi, que es el productor, lo conocí hace un año y me junté a hacer música con él”.

“Pegamos muy buena onda, mucha conexión a la hora de grabar, a mí me cuesta un montón conectar con productores” aseguró para Los 40. “Cuando llegó el día de hacer ‘Mercho’ iba a hacer un tema con un artista que no fue porque tenía otros compromisos. Él me mostró un beat, no nos gustó tanto, sonaron las trompetas de ‘Mercho’ y ahí empecé a escribir arriba” agregó.

Por su parte, Facundo García reveló que su compañero de grupo le envió la canción pero no la había escuchado. Al día siguiente escuchó el tema durante su viaje a Chile y se le pegó. “Ahí me dijo que Tortita andaba buscando alguien para hacerlo en conjunto y metí mis versos” confesó.