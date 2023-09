María Becerra recordó sus polémicos tweets que tuvo que borrar: “Yo era muy peleadora…”

Antes de convertirse en una de las cantantes más exitosas de Argentina, María Becerra saltó a la fama como youtuber. La joven conquistó a la audiencia de internet con su carisma y sentido del humor. En sus videos caseros se grababa hablando frente a cámara acerca de su vida personal, haciendo tutoriales de belleza y depilándose el bigote.

Incluso, años más tarde, cuando decidió dedicarse de lleno a su carrera como cantante, María Becerra no perdió esa picardía y naturalidad. La artista suele mostrarse muy honesta y humilde tanto a través de sus redes sociales como en cada entrevista.

A la hora de responder preguntas, La Nena de Argentina parece no tener filtro y no tiene problemas en contestar con total honestidad sin importar el tópico. En varias oportunidades ha confesado detalles íntimos de su vida privada y revelado detalles pocos conocidos.

Por ejemplo, cómo fue su primer encuentro con su novio Rei y recuerdos de su pasado como futbolista. Así como también se sinceró sobre sus miedos e inseguridades respecto a su aspecto físico y la primera vez que le rompieron el corazón.

Los polémicos tweets de María Becerra

En una reciente entrevista, María Becerra recordó sus tweets más polémicos. En su paso por el podcast Just For The Record, la cantante argentina se sinceró acerca de su pasado y dejó en claro que no está muy orgullosa de sus comentarios.

“Tengo cada tweet que he tenido que borrar”, confesó. Entre ellos, varios dirigidos a Rusherking en medio de su escandalosa separación. A pesar de que rápidamente los eliminó, duraron lo suficiente para que sus fans le tomen captura y cada tanto vuelven a circular en las redes.

Los tweets de María Becerra para Rusherking Foto: Twitter

Sin embargo, hay otros mensajes que escribió y aún existen. “Hay veces que la gente mala hurga en el pasado, de repente me citan un tweet de 2014 y digo ‘ay este me olvidé de borrarlo…’”, dijo riéndose de sí misma.

Luego, se sinceró sobre su pasado. “Encima yo era muy peleadora”, aseguró. “Yo era la típica que me peleaba con las chicas del colegio, con los chicos, y llegaba y tuiteaba ‘cuando te vea la próxima te voy a agarrar de los pelos y te voy a hacer m*erda’”, recordó avergonzada de sí misma.