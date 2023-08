El pasado futbolista de María Becerra: en qué equipos llegó a jugar y por qué se retiró

María Becerra es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel mundial. Desde sus comienzos como youtuber demostró su talento para el canto. Aunque, en aquel entonces, también se destacaba por su sentido del humor y carisma frente a cámara. En sus videos, también solía actuar, maquillarse, revelar detalles de su vida personal y sus otros hobbies.

Otra de las grandes pasiones de María Becerra es el fútbol. En varias oportunidades ha demostrado su fanatismo por el Club Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo del cual es hincha. Incluso, visitó la cancha, obtuvo su carnet de socia y hasta posó con una camiseta especial con el número 22, que es su número favorito.

El pasado futbolista de María Becerra: dónde llegó a jugar y por qué se retiró Foto: Web

Pero su amor por el deporte favorito de los argentinos no termina allí. Además de ser hincha también tiene un pasado como futbolista. En una reciente entrevista, la cantante reveló detalles sobre su experiencia como jugadora en un club de su barrio. También reveló el motivo por el cual no siguió con su carrera como deportista.

María Becerra habló sobre su pasado como futbolista

Durante su paso por el ciclo de entrevistas Ferné con Grego, María Becerra dio detalles de su pasado como futbolista, en qué equipos jugó y por qué dejó de jugar. En plena charla, la cantante explicó el motivo por el que abandonó su gran pasión.

“A veces se me tiene que poner un freno porque a veces me voy al pasto”, confesó respecto a los límites que tiene debido a su carrera como cantante profesional. Luego señaló: “Hay cosas que tuve que sacrificar, que me duele en el alma, como por ejemplo el Fútbol 5″.

Para sorpresa del conductor, Grego Rossello, la artista confesó que antes de dedicarse a la música fue jugadora de fútbol. “Me encanta”, aseguró. Pero que, por sus actuales compromisos laborales, debió dejar de lado esta pasión. “¿Qué hago si me quiebran una pata? Cancelo la gira”, comentó.

También aclaró que no se trataba solo de fútbol amateur. “Yo era pro”, afirmó y agregó: “La movía como loca”. Luego, explicó dónde fueron sus comienzos. “Arranqué jugando en un club de Quilmes que se llama Viejo Bueno” y señaló que se trataba de “un potrero, normal”.

Además, destacó que participaba de torneos locales con su equipo. “Competíamos en las ligas y una vuelta ganamos un campeonato”, aseguró. Como si eso fuera poco confesó: “Jugué en la reserva de Quilmes”. Aunque, finalmente, se retiró para poder enfocarse en la música y priorizar su carrera artística.