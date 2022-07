María Becerra se refirió a la críticas que recibe en la Argentina por diferentes aspectos y reconoció que “antes cantando en vivo estaba complicada”, ya que su éxito fue en pandemia y luego la fama fue de golpe.

“Antes cantando en vivo estaba complicada, me costaba, no estaba acostumbrada a cantar en publico. Me puse más critica conmigo como nunca y empecé con clases de canto todos los días. Hoy me subo al escenario y no te erro una nota”, explicó María Becerra en una entrevista en MoluscoTV.

Y agregó: “En Argentina es donde más me cagan a palos con las críticas. En general con la mujer son muy duros, con la forma de hablar que tengo, que debería ser más ubicada...”.

Al ser consultada sobre su presente, si bien “La nena de Argentina” se mostró feliz, destacó que quiere ser una “reina latina que se va mundial” como Shakira y resaltó que está buscando su “Bichota”, en referencia a poder tener un tema solista que sea un éxito global.

Con respecto a la escena argentina, Becerra destacó a Duki y Tiago PZK, ya que son “diferentes y muy amados por la gente”, y fue más allá: “Somos súper queridos en la escena. Estoy enamorada de la música de Argentina”.

Por último, se refirió a la posibilidad de hacer una session con Bizarrap: “No sé si me gustaría una sesión con Bizarrap, me gustaría hacer mucho una canción con él. Es muy talentoso, serio y profesional. Me gusta mucho lo que está haciendo con el reggaetón. Me gustaría ser la artista que no tiene una session”.