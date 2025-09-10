Brenda Asnicar, recordada por su papel en Patito Feo y por su carrera como solista, protagonizó una charla con Martín Cirio que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Los espectadores destacaron lo incómodo que se vivió el intercambio, al punto de que el propio streamer admitió en su canal de difusión que “destronó” a Jimena Barón como la entrevista más difícil que tuvo.

Los clips circularon en TikTok y X (ex Twitter) y muchos usuarios se enfocaron en los gestos de Brenda. En varias ocasiones se la vio hablando con dificultad, moviendo la boca hacia un costado y tocándose la mandíbula. Estas actitudes despertaron preocupación y comentarios en tono crítico.

Fragmentos del stream de Martín Cirio y Brenda Asnicar.

El momento incómodo de Brenda Asnicar y Martín Cirio

Durante la charla, Cirio le preguntó por Duki, con quien Brenda mantuvo una relación en el pasado. “¿Con el Duki qué onda?”, lanzó él. A lo que ella respondió: “Tengo la mejor”. Cuando Martín insistió si había quedado todo bien, la artista aseguró: “Sí, lo quiero, me gusta su evolución artística”.

El tema derivó en una mención al documental de Duki en Netflix, titulado Rockstar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud de Brenda en cámara: pausas largas, sonrisas incómodas y un gesto inesperado cuando tomó un objeto del escritorio del streamer. En ese momento, Cirio reaccionó y le pidió: “Por favor, no muestres eso”.

Los espectadores no tardaron en opinar: “El buscador: Brenda Asnicar dura”, “Jajajaj ay no, qué incómodo”, “¿Qué tiene en la boca?”, “Se agarra la mandíbula todo el tiempo, fue re dura”.

Los gestos de la actriz que preocuparon a los fans.

Aunque Brenda no hizo referencia a las críticas en sus redes, el episodio reavivó el debate sobre su exposición mediática. Más allá de la polémica, la artista sigue trabajando en su música y en distintos proyectos artísticos que mantiene bajo perfil.