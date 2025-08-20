17 años después, se conoció el verdadero motivo detrás la separación de Andrés Gil y Brenda Asnicar

Durante los últimos días, el nombre de Andrés Gil se volvió tendencia al ser señalado como el amante de Gimena Accardi. El escándalo estalló cuando salió a la luz la infidelidad de la actriz hacia Nicolás Vázquez que terminó por destruir su relación de más de 18 años. Rápidamente, apareció el nombre de su compañero de elenco y actual pareja de Candela Vetrano.

No es la primera vez que Andrés Gil queda vinculado a esta separación mediática y sorpresiva. Luego de que Gime Accardi y Nico Vázquez confirmaran que ya no estaban juntos, comenzaron a surgir rumores de una supuesta relación paralela entre los compañeros de obra de teatro. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentir estas versiones.

“En otras palabras” llega a Córdoba. Obra protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. Foto: prensa.

Por su parte, Andrés Gil mantiene desde hace varios años una relación amorosa con Candela Vetrano. El actor de Patito Feo y la actriz de Casi Ángeles han decidido formar una familia y se convirtieron en padres hace apenas 6 meses.

Nació el primer hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil.

Sin embargo, este no es la única relación con una figura pública que ha tenido el actor. En el año 2007, la serie juvenil “Patito Feo” se convirtió en un fenómeno en la televisión argentina. Entre sus protagonistas, Brenda Asnicar y Andrés Gil, surgió un romance que no solo cautivó a los espectadores en la pantalla, sino que también floreció en la vida real.

Cómo fue la relación de Andrés Gil y Brenda Asnicar

Brenda interpretaba a Antonella, la villana carismática, mientras que Andrés daba vida a Bruno, su interés amoroso en la ficción. Este amor juvenil comenzó cuando ella tenía 15 años y él 16, y aunque fue una relación intensa, no estuvo exenta de dificultades.

Gastón Soffriti, Laura Esquivel, Brenda Asnicar y Andrés Gil.

Los jóvenes actores disfrutaban de su tiempo juntos tanto en el set de grabación como fuera de él. Brenda Asnicar y Andrés Gil Se fueron de vacaciones a Cariló, compartiendo cada momento posible y viviendo su amor en plena adolescencia.

Sin embargo, la presión de verse todos los días mientras grababan la serie afectó su relación. La constante convivencia en el set comenzó a tener mucho peso, y en 2008, durante la filmación de la segunda temporada, decidieron ponerle fin a su romance.

El amor de Brenda y Andrés fue fugaz.

A pesar de la ruptura, Brenda y Andrés no pudieron mantenerse alejados por mucho tiempo. Durante las vacaciones de verano en Punta del Este, se reencontraron y decidieron darle una segunda oportunidad a su amor.

En ese entonces, se los veía muy enamorados y cómplices, sugiriendo que la distancia había hecho que se extrañaran y valoraran más su relación. Este segundo intento reflejaba la madurez que habían ganado en su corta edad y las ganas de mantener viva la chispa que los unía.

La expareja intentó dos veces hacer crecer su amor.

Después de que terminó la novela, Brenda viajó a Nueva York con su madre y Andrés a Pinamar, lo que eventualmente llevó a una nueva separación. El amor entre Brenda y Andrés finalmente concluyó en 2009, y si bien jamás revelaron los motivos que terminaron separándolos, la distancia y los compromisos laborales de cada uno habrían sido factores determinantes para ponerle fin a esta relación.