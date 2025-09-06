Brenda Asnicar habló de la maternidad y conmovió a todos con su deseo: “Quiero adoptar”

Después de su recordado reencuentro con Laura Esquivel, su compañera en Patito Feo, Brenda Asnicar fue invitada al programa Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini en El Trece. Durante la charla, la actriz habló sobre sus planes a futuro y sorprendió al revelar un deseo muy especial: la posibilidad de adoptar un hijo.

Además, Brenda aclaró que hoy no está en pareja y que, si bien no cierra la puerta al amor, no está en búsqueda activa. “Me encantaría, pero estoy muy bien sola. En el momento que encuentre a la persona… no estoy buscando”, explicó.

La tremenda confesión de Brenda Asnicar sobre la maternidad

Más adelante, la actriz abrió su corazón y habló de lo que sueña para más adelante: “Quiero tener hijos, quiero tener una familia, me encanta eso. Siento que tener hijos es una cosa maravillosa, pero no estoy buscando. Si aparece… ojalá que aparezca, y si no, adoptaría”.

“Quiero adoptar, me gustaría adoptar”, remarcó Brenda. Y cuando el conductor le consultó si lo haría sin estar en pareja, la actriz no dudó: “Yo tengo 33, voy a cumplir 34 en octubre. Llegado el caso de que tenga 40 años, adoptaría”.

En esa misma línea, compartió una vivencia personal muy cercana: “Mi tía tuvo en tránsito a un chico, que lo queremos muchísimo. Él ya encontró su familia, con su hermano. Y la verdad es que fue muy feliz; compartimos con él hasta que logró encontrar una familia adecuada. Y sigue siendo parte de nosotros, lo queremos mucho”.

Finalmente, la actriz dejó una reflexión sobre la realidad que la sensibiliza: “Hay muchos chicos con falta de oportunidades. Me encantaría tener un hijo biológico, pero también siento que muchas veces el vínculo es muy difícil”.

Las palabras de Brenda Asnicar dejaron en claro que atraviesa una etapa de gran madurez personal. Con proyectos en mente y un fuerte deseo de formar una familia, la actriz no descarta la maternidad biológica, pero remarcó que la adopción también forma parte de sus sueños, reflejando su compromiso con brindar amor y oportunidades a quienes más lo necesitan.