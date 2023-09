La IA lo hizo de nuevo: la canción de Khea interpretada por Trueno que se hizo viral

El término música urbana abarca una gran serie de estilos, géneros y tendencias. Así como dentro de esta calificación se puede encasillar al trap, al RKT y al reggaetón, el rap también juega un rol fundamental dentro de la misma. En esa disciplina, uno de los nombre más importantes de la escena argentina actual es el de Trueno.

El joven rapero de La Boca publicó el año pasado su aclamado disco Bien O Mal con el que logró arrasar en los Premios Gardel 2023 y hasta se quedó con el Gardel de Oro. Mientras tanto, ya aseguró que se encuentra preparando material para un nuevo proyecto de larga duración. Este significaría el tercero en lo que va de su carrera, teniendo en cuenta Atrevido del 2021.

Sin embargo, en esta oportunidad el ex de Nicki Nicole se volvió a hacer viral en TikTok pero no gracias a una interpretación de una de sus canciones. Si no debido al uso de la Inteligencia Artificial que colocó su voz en una canción de Khea, quien también ha sido pareja de la cantante rosarina.

Trueno y Khea unidos gracias a la inteligencia artificial

A lo largo del 2023, se volvieron tendencia distintos videos que los usuarios publicaban en redes sociales mostrando como con el uso de la Inteligencia Artificial simulaban a un artista interpretando la canción de otro.

Uno de los casos más virales de este año fue el subió el usuario Pinkybro. En el video, mostraba como había puesto a Leo Mattioli, el icónico cantante de cumbia, a interpretar la BZRP Music Session de Peso Pluma.

Mientras adelantaba su disco más reciente, Antes De Ameri, el propio Duki hizo referencia a la irrupción de la IA en la industria de la música. “Inteligencia Artificial para que me copien las canciones, no tienen mi ADN ni con 400 clones”, dice el rapero en “Rockstar 2.0″, el primer sencillo del disco.

A pesar de la controversia que esta conducta sigue generando dentro del mundo de la música, muchos creadores de contenido siguen usando la polémica herramienta tecnológica para escuchar a sus artistas favoritos cantando canciones de otros.

“Ayer Me Llamó Mi Ex” es una de las canciones que catapultó a la fama al joven trapero Khea hace ya algunos años. En aquel entonces el músico estrenó este sencillo cuando Nicki Nicole, su ex pareja, estaba de novia con Trueno, y causó un gran revuelo debido a que, supuestamente, hacía referencia a ella.

Ahora, gracias a la Inteligencia Artificial, se puede escuchar la voz clonada de Trueno cantando esta exitosa canción, lo cual generó aún más sorpresa entre los fans del género urbano. Así suena: