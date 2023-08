¿Peso Pluma copió a Trueno? La llamativa coincidencia y qué dijo Nicki Nicole

En el último tiempo, Peso Pluma ha acaparado toda la atención del público. El cantante mexicano se convirtió en la nueva sensación del género urbano. Con la mezcla de estilos donde fusiona el regional mexicano, corridos tumbados y ritmos de reggaetón, logró volverse viral y ser un verdadero fenómeno a nivel mundial. Además, su supuesto romance con Nicki Nicole lo puso bajo todas las miradas.

Sin dudas, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, es la gran revelación del 2023. El cantante ya ha logrado colaborar con Bizarrap en la polémica BZRP Music Session Vol. 55 y conquistó al mundo entero con su hit “Ella baila sola”. Con varios sencillos, el músico rompió récords en plataformas como Spotify y YouTube.

Nicki Nicole grabó un remix de "Por las noches" con Peso Pluma. Foto: @pesopluma

Pero lo que más genera curiosidad es su relación con la cantante argentina. Los rumores de romance comenzaron a surgir luego de su colaboración en “Por las noches remix”. Desde entonces se han mostrado muy cercanos y, si bien ninguno de los dos ha confirmado, todo parece indicar que están iniciando una relación o, al menos, son más que solo amigos.

Incluso, recientemente, el cantante de corridos tumbados le hizo un extravagante regalo a su enamorada. Desde otra parte del mundo, le envió un obsequio muy especial que, horas más tarde, la argentina mostró en sus redes sociales.

La llamativa coincidencia entre Peso Pluma y Trueno

En su paso por la casa de Gran Hermano Chile, Nicki Nicole fue interrogada acerca de su estado civil. Allí, la cantante aseguró que se encuentra soltera, aunque también confesó que su corazón está muy feliz. Lo cual muchos señalaron que se refirió a su incipiente relación con Peso Pluma, tras su separación de Trueno.

Mientras tanto, los fanáticos de la rosarina se dividieron en dos bandos. Quienes aún mantienen la esperanza de que vuelva con el rapero de La Boca y quienes celebran su nueva relación con el mexicano.

Recientemente, Peso Pluma fue comparado con Trueno por una llamativa coincidencia. El músico lució un durag/pañuelo para cubrir su cabello. Una insignia que el freestyler argentino logró instalar como parte de su look y marca registrada.

Por su parte, la intérprete de “Mamichula” hizo caso omiso a los comentarios que los comparaban. En su lugar, decidió dejarle un llamativo comentario en inglés. “Omg hi nice too meet you (?”, dijo Nicki haciendo referencia a la ciudad en la que se encontraba su colega cuando publicó las polémicas fotos.