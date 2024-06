Juntos otra vez, Duki y Lucho SSJ lanzaron “Casablanca”: ¿qué dice la letra?

Luciano Nahuel Vega, más conocido como Lucho SSJ o Luchito, es un cantante argentino de 22 años, oriundo de Escobar, que comenzó rapeando desde muy chico y más tarde se lanzó como solista, inclinado hacia el género urbano: rap, trap y hip-hop. En su nombre artístico tiene “SSJ”, siglas en relación con Dragon Ball: “Súper Sangre Joven”, que también usó Duki.

El éxito musical de Lucho SSJ

A pesar de la diferencia de edad, Lucho y Duki se conocieron en el inicio de sus carreras, y se acompañaron el uno al otro durante todo ese proceso. Duki adoptó un papel de mentor con el joven, tanto en lo personal como en lo musical.

El cariño entre ellos es notable y dan cuenta de eso sus múltiples colaboraciones. La primera fue en “Tumbando el club” de marzo de 2019, la épica canción que reunió a 10 cantantes, en noviembre de 2019 “La Jefatura” junto a Marcianos Crew, y “Blood Remix” para el canal de Moonkey. Además, “Jimmy Fallon Remix” en junio de 2020.

Juntos otra vez: Lucho SSJ y Duki Foto: Instagram

En noviembre de 2020 llegó la primera canción, los dos solos en “Perdoname si llego tarde”, en abril de 2021 “Cuanto”, y “01 de enero” en junio de 2023 para Antes de Ameri, el último álbum de Duki.

“Casablanca”, la canción de Lucho SSJ con Duki

En esta oportunidad, Lucho SSJ invitó a Duki a “Casablanca”, el cuarto adelanto para su próximo álbum Multifacético. La canción es del género dancehall, pero con sonidos clásicos del trap que tanto representa a ambos.

Duki y Lucho SSJ en "Casablanca" Foto: Instagram

La canción narra los lujos que accede uno, gracias a la fama y el dinero, como ropa cara, autos, entre otras cosas, pero en contraposición las desventajas de ello y el desamor: “En el borde de todo, saltando al vacío con bolsillos llenos y el cora vacío… Ya nadie traiciona si yo no confío… Que nunca me dejo y me gano lo mío, mirando el reflejo está mi único amigo”.

Habla de las falsas amistades y amores que surgen de la fama, y el significado para sus herederos de todo lo que construyen. “Ahora quieren darme la razón, pero cuando se los dije me trataron de loco. Solo quieren salir en la cámara, pero cuando me ven terminan fuera de foco”.