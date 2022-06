Lucho SSJ estrenó este miércoles su nuevo álbum “Buscándome”, cuyas canciones mezclan el trap con el drill. El disco ya está disponibles en todas las plataformas digitales.

“Estoy muy contento de hacer estas historias, ya estamos afuera con el álbum, salieron los video lyrics de los temas que faltaban”, comenzó diciendo a través de sus historias de Instagram, tras el lanzamiento de su disco, y agregó: “Muchas gracias a todos los que están comentando, los que están dando su amor, los que me mandan mensajes”.

“Búscandome” cuenta con 12 canciones, de las cuales todas tienen video musical a excepción de tres. Los temas más reconocidos de este nuevo disco son: “LIL TECCA” -una colaboración que realizó junto a Falke, Lil Troca y Franux BB-; “Dumo” junto a Nickzzy y “Money Machine”.

Previo al lanzamiento, el cantante argentino había escrito: “Otro paso más para mi carrera y para todos los que me están acompañando en camino. Tiene mitad temas drill mitad temas trap así que se va a poner interesante no? Gracias de verdad a los que me apoyan del día 1 y los que se van sumando también, de verdad estamos trabajando para ustedes noche y día para seguir subiendo la calidad canción a canción y video a video”.

Cabe destacar que la última canción de “Buscándome” acaba de estrenarse, es decir, este mismo jueves junto al lanzamiento del álbum. Se trata de “Michael Jackson” un single de trap, producido por Arcones.

Tracklist de “Buscándome” de Lucho SSJ

1. Money Machine

2. Bla Bla (Ft. Cyril Kamer)

3.Domi (Ft. Nickzzy)

4. Resuelvo (Ft. Blokecon)

5. Detener (Ft. France, Lil Troca)

6. En el Foco.

7. Michael Jackson.

8. Tyga & Dolla (Ft. Franux)

9. Maldad (Ft. C.R.O)

10. Humilde pero Cotizado (Ft. MC BUZZZ)

11. Que Dios me Perdone (Ft. Aron)

12. Lil Tecca (Ft. Falke, Lil Troca, Franux BB)