Bhavi reveló el verdadero motivo por el que se bajó de “Tumbando El Club Remix”

Gracias a su originalidad y virtuosismo a la hora de explorar nuevo géneros, Bhavi encabeza la lista de los artistas más vanguardistas de la música urbana en argentina. Hace unos días junto a Ysy A presentaron Tu Dúo Favorito en vivo, el disco que publicaron juntos.

La fecha del estreno del álbum colaborativo fue promocionada como un evento único en la historia. Tanto el autor material de Ysysmo como el de Pochoclos confirmaron que el proyecto solo tendría una edición en vivo. Los afortunados que pudieron asistir al Luna Park se llevaron una experiencia irrepetible. Además, pudieron ver las participaciones de Duki, Tiago PZK, Lit Killah y Milo J.

Ysy A y Bhavi Foto: Instagram

El día del lanzamiento de Tu Dúo Favorito, los dos raperos organizaron una escucha exclusiva del álbum en Groove, a la que asistieron familiares, amigos y un grupo selecto de seguidores. La respuesta inicial fue tan abrumadora que decidieron realizar una única presentación oficial en el icónico esecnario por el que pasaron tantas grande figuras a lo largo de la historia. Las entradas se agotaron en cuestión de horas, debido a la gran demanda de sus fanáticos por escuchar temas como “Sonido Del Año” en este histórico recinto.

Para llegar a esta punto de su carrera, al igual que gran parte de los artistas de su camada, Bhavi recorrió un largo camino. En 2018, el cantante nacido en Bélgica estrenó “Piso” de la mano de Ecko y Omar Varela.

Bhavi en Caja Negra.

En simultaneo, gran parte de los artistas y raperos más famosos de la actualidad también estaban forjando el principio de su carrera. Muchos de ellos colaboraron en 2019 en “Tumbando El Club Remix”, una canción que marcó un antes y un después para el trap argentino.

Bhavi explicó porqué no participó de “Tumbando El Club”

A día de hoy, muchos consideran a este tema como un hecho fundacional para la música urbana nacional. Un parteaguas. En la mega colaboración dirigida por Neo Pistea participan Cazzu, Duki, Ysy A, Lucho SSJ, Obie Wanshot, C.R.O, Coqeein Montana, Khea y Marciano.

En un stream con Coscu, Bhavi contó que él también había sido invitado a participar y reveló el motivo veradadero por el cual rechazó la propuesta.

En medio de la charla, el artista confesó: “Hice tres versos para Tumbando El Club, no me gustó y me bajé”. Y luego compartió una reflexión personal a modo de consejo. “Moraleja: seguí probando hasta que te guste, porque nunca sabes lo que va a pasar”, sentenció.