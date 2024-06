Emilia Mernes reveló que usa los calzoncillos de Duki y explicó el motivo

Emilia Mernes es una cantante argentina de 26 años, que acaba de finalizar los 10 shows en el Movistar Arena con su “.mp3 Tour”. A través de los recitales, dio cuenta del éxito de cada una de sus canciones y de la complicidad que tiene con sus fanáticos.

En esta oportunidad, Emilia Mernes grabó un vlog del décimo y último Movistar Arena. “Me acabo de despertar, ya me bañé. Hoy es un día muy especial: estoy muy contenta, de muy buen humor, muy sensible y muy movilizada”, comenzó la cantante.

Y luego eligió su outfit del día: “Hace mucho frío, no me gusta”, y luego mostró la prenda íntima que usa de Duki, se filmó frente al espejo y dijo: “Me pongo los calzoncillos de Mauro porque son más cómodos, pero ustedes no digan nada”. Finalmente, eligió un buzo celeste de su merch, un jean, un gorrito blanco, lentes de sol, y unas botas blancas.

El día del show Emilia Mernes se tomó una foto mientras se estaba cambiando. En la parte de arriba ya tenía el vestuario para cantar, pero en la parte de abajo aún tenía el jean y mostró el boxer de Duki que estaba usando.

Emilia Mernes posó con los calzoncillos de Duki Foto: Instagram

Las palabras de Emilia Mernes previo a su último show en el Movistar Arena

Emilia Mernes demostró que está haciendo sus sueños realidad, ya que siempre soñó con ser una cantante reconocida. Antes de salir a cantar en su último Movistar Arena, se derigió a su público y dijo: “Gracias por acompañar a esta pueblerina soñadora, a cumplir todo. Ante cualquier piedra que se puso en el camino, acá estamos. Yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles, y miren todo lo que hemos logrado”.

“Son todos muy increíbles, los admito de lo más profundo de mi corazón y los quiero mucho”, terminó y provocó lágrimas en el resto de su equipo.