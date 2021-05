J Balvin participó de un stream por Twitch en el que entrevistado por Markito Navaja y en el que también estuvo María Becerra, luego de lo que fue el estreno del tema “¿Qué más pues?”. Y el artista colombiano nombre a varios referentes argentino, aunque el primero que se le vino a la mente fue Trueno.

“Me encanta Trueno. Obviamente, el novio de María, Rusher King, también me encanta, canta más melódico pero me encanta. Nicki Nicole y Cazzu es familia, Khea... A todos los admiro muchísimo”, dijo J Balvin por el canal de Twitch de Markito Navaja.

No es la primera vez que J Balvin elogia a artistas argentinos de trap, ya que en otra oportunidad habló muy bien de ellos e incluso consideró hacer alguna canción con Nicki Nicole o Cazzu.

Por su parte, Trueno se presentará en el teatro Gran Rex para darle cierre a “Atrevido Tour” el próximo 28 de septiembre. El rapero argentino viene de sacar “Rain II”, el videoclip que cierra la saga de su primer álbum.