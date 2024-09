“Es el fin de la música”, el lapidario comentario de Nacha Guevara sobre Trueno

Nacha Guevara es una de las actrices argentinas con mayor trayectoria en el mundo del espectáculo. Además, se ha convertido en una voz especializada en programas de talentos como el Bailando y el Cantando debido a su rol como jurado. Sin embargo, la legendaria artista ha sido bastante crítica respecto a los nuevos talentos del país.

En el primer programa del Cantando 2024, Nacha Guevara hizo una fuerte crítica sobre la música urbana y fue lapidaria con Trueno. Durante su devolución a Cachete Sierra, la actriz no se guardó su opinión sobre el género que se ha popularizado mundialmente en el último tiempo y dejó a todos sin palabras.

“Con todo el debido respeto, esta música no es para cantantes”, soltó la jurado de la nueva edición del Cantando. “Aparece en algún momento la voz pero no tiene melodía”, agregó con tecnicismos para con el equipo de Cachete Sierra. “Es el fin de la música”, sentenció. “Esto que se llama música es el fin de la música”, volvió a decir antes de remarcar que no duda del talento de la acompañante del famoso sino de que no es el género adecuado para ella.

“Es muy monótono, muy hablado y no tiene tesituras largas”, opinó sobre el tema “Dance Crip”, del rapero argentino, Trueno, elegido por el equipo de Cachete Sierra para su primera presentación en su debut en el Cantando 2024.

Nacha Guevara apuntó contra Lali Espósito

En el pasado, la reconocida actriz, cantante, y bailarina disparó contra la nueva generación de artistas argentinos. En una entrevista que brindó en el programa de Fernando Dente que se emite por América TV, Nacha Guevara no dudó en opinar sobre Lali Espósito y Nicki Nicole, y fue durísima con sus respuestas ante las preguntas del conductor.

Fue en el programa Noche al Dente donde la mítica actriz argentina fue consultada por el conductor respecto de las nuevas generaciones de artistas argentinos. “¿Hay alguna artista de las nuevas generaciones que te sorprenda para bien?” consultó Fernando Dente. Con caras de dudas y algunas muecas de burla, Nacha Guevara se preparaba para dar una fuerte crítica.

Nacha Guevara opina sobre Lali Espósito y Nicki Nicole

“Para bien no, para mal unos cuantos” expresó la actriz y agregó: “Hay mujeres interesantes en la canción, no así en general con los hombres, salvo Wos que me gusta. Nicki Nicole hay cositas que me gustan, inclusive ensayé una canción de ella, ‘Plegarias’, preciosa canción”. Estas fueron las primeras declaraciones en la que se refería de manera positiva a estos dos artistas.

Luego salió el nombre de Lali Espósito en la charla, que no contó con la misma suerte que sus colegas y no tuvo una buena crítica, todo lo contrario, recibió un palito de la actriz. “Pensé en llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’ y nunca contestó por ejemplo”, expresó respecto de la intérprete de “Disciplina”.