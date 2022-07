Emilia Mernes agotó las entradas para su show en el Movistar Arena, del 24 de septiembre, por lo que decidió agregar una fecha más que será el día anterior, el 23 de septiembre.

Las entradas de la primera fecha salieron a la venta este jueves y se agotaron en solo dos horas, por lo que Emilia Mernes habló en historias de Instagram celebrando lo que acababa de ocurrir y agradeciendo a sus fans por el apoyo que le estaban dando.

Segunda fecha del Movistar Arena, Emilia Mernes Foto: web

Más tarde agregó: “Aún estoy tratando de asimilar esta noticia de que fue sold out en dos horas, ustedes están locos. Así que imagínense, si no asimilo eso, me va a costar asimilar que se viene el segundo Movistar Arena el 23 de septiembre!” mostrándose incrédula y feliz por lo que estaba anunciando.

Además, la cantante argentina contó que la venta general de esta segunda fecha comenzará este viernes a las 15 horas y se dirigió a todos sus seguidores diciendo: “Los amo con mi vida!”.

Por otra parte, Emilia dejó una divertida postal a modo de festejo, mostrándose con un piyama de “Las Chicas Superpoderosas” por las calles de España, yendo a comer una hamburguesa para celebrar.

El costoso regalo que le hizo Emilia Mernes a Duki por su cumpleaños

Duki cumplió 26 años, y a pesar de que circulaban rumores de crisis entre él y Emilia Mernes, su novia se la jugó y le obsequió un costoso regalo que él luego mostró en Instagram a sus casi diez millones de seguidores.

“Bueno, entré a mi habitación y tenía un regalito de la más preciosa”, comentó Duki filmando la caja que estaba en su cuarto junto a un sobre. En el video, el cantante menciona que la carta la leerá después y procede a abrir el paquete.

Al terminar de romper el papel, se sorprende al ver un chaleco de plumas marca Moncler en color violeta valuado en $1060 dólares. Ni bien observó de qué se trataba, no pudo contener la emoción: “No, te volaste mal, tarada”. Entre risas, su novio le dijo: “No, ¿cómo tarada?”, por lo que él insistió: “Te re volaste, te amo”.