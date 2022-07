Duki compartió un adelanto en sus redes sociales de su nuevo tema y ya se pueden escuchar algunas barras de la canción que se estrenará el miércoles 20 de julio.

“Si no hay money no hay trato, eso se los digo de hace rato, la llamo a Sandra para que cierre los contratos, por el tamaño de mi huella no se ponen mis zapatos...”, canta Duki en el adelanto que subió a las redes sociales, en el que menciona a su mamá.

Y continuó: “Juntando los ciene y los mile, cambiando de pieles como los reptiles, fumando misiles, salgo con mi banda y parece un desfile, mi barras de hierro son puros carriles, los van a pisar, mejor advertirles. Tengo un par de máquinas, industrias textiles, haciendo la plancha y no estoy en la pile”.

Hasta el momento, el cantante argentino no reveló el nombre del tema que spoileó en parte, aunque se especula con que la canción ser “Givenchy”. En tanto, se trata de una vuelta de Duko al género que lo vio nacer.

Duki sobre su futuro en la música

Luego del estreno del álbum “Temporada de Reggaetón 2″, Duki dejó un anuncio sobre su futuro en la música, lo que llamó la atención.

“Mi gente ‘Temporada de Reggaetón 2′ está disponible en todo el universo. Disfrútenlo por que no va a haber reggaetón por muchísimo tiempo”, dijo a través de sus historias de Instagram, abriendo la posibilidad a poder escucharlo nuevamente en el trap o en algún otro género.