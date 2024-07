Desde la Playlist hasta su “embarazo”: que googlearon los argentinos sobre Emilia Mernes.

Emilia Mernes es una de las artistas más importantes en Argentina. Tras el lanzamiento de su álbum “.mp3″, es la octava cantante argentina más escuchada en Spotify, con más de 16.4 millones de escuchas.

Ahora bien, el éxito de la intérprete de “La_Playlist.mpeg” se destacó en Google Trends, una herramienta que permite analizar los términos de búsquedas más populares.

Durante los últimos 90 días, hubo tres picos importantes de búsqueda. Los primeros dos ocurrieron el 4 y 7 de mayo respectivamente. En la primera fecha, Emilia Mernes se hizo viral por cancelar desde el escenario uno de sus conciertos en el Luna Park por lo mal que se sentía.

“Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo”, destacó la novia de Duki con la voz entrecortada.

Seguidamente, en la segunda fecha (tres días después de la suspensión del concierto), aumentó el pico de búsquedas tras hacerse conocido el diagnóstico de Emilia. De acuerdo con su equipo de trabajo, la joven padecía de una gastroenteritis aguda y debía estar en reposo durante 96 horas.

“En relación con la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y, según los resultados de la endoscopia, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda”, destacaron desde la cuenta oficial de la cantante.

Pasado unos días, Emilia Mernes tuvo una popularidad máxima en Google el 23 de mayo de 2024. En ese momento, la cantante reapareció en las redes y aclaró los rumores de un posible embarazo.

“Por último, no estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”, afirmó la cantante si tapujos.

Finalmente, respecto al interés por zona geográfica, hay una mayor cantidad de búsquedas en Google sobre Emilia Mernes en Mendoza. Dentro de ese parámetro le sigue Buenos Aires, Entre Ríos, Salta y Córdoba.

Las búsquedas sobre Emilia Mernes en Google

De acuerdo con los resultados presentados por Google Trends, Emilia ha sido relacionada con su carrera profesional y vida personal. Desde este punto, se destaca el nombre de su canción “Perdonarte: ¿Para qué?”, la artista Myriam Hernández y la canción de Estilo Ideal “Te veo el viernes”.

Qué googlearon los argentinos sobre Emilia Mernes

Embarazo Emilia Mernes

A fines de mayo, Ángel de Brito lanzó una bomba en LAM: el embarazo de la cantante. El hecho ocurrió cuando el conductor le preguntó a las angelitas si sabían lo de Emilia. Cuando Latorre le consultó si era un embarazo, de Brito siguió con otra cosa.

En LAM afirmaron que la pareja de cantantes se casará pronto.

Tras las especulaciones, Emilia y Duki desmintieron los rumores.

Perdonarte ¿Para qué?

“Perdonarte ¿Para qué?”, es la nueva canción de Emilia Mernes junto con el grupo Los Ángeles Azules. Actualmente, tiene más de 54 millones de escuchas en Spotify.

Los Ángeles Azules

“Los Ángeles Azules” son un grupo musical mexicano del género cumbia. Se fundó en 1976 y colaboraron recientemente con Emilia Mernes.

Márama

Márama es un grupo musical uruguayo de cumbia pop fundado en 2014.

La Playlist

La Playlist es una de las últimas canciones de Emilia Mernes. La melodía destaca el concepto pop del 2000 presentado en su último disco.