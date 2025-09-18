De conocerse por internet a ser mejores amigas: así nació la amistad entre Cazzu y La Joaqui

Lo que hoy se ve en el escenario y en las redes es mucho más que una simple amistad. La relación entre Cazzu y La Joaqui nació de la manera más inesperada: a través de internet. Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, empezó a compartir los videos de freestyle que hacía La Joaqui, cuando todavía era una promesa del trap.

Ese gesto fue el puntapié para que ambas comenzaran a mandarse mensajes en privado. Pese a que en ese momento estaban en géneros distintos, Cazzu en la cumbia y La Joaqui en el trap, la conexión fue inmediata y no tardaron en llevarla a la música con su primer tema juntas: “Ay Papi”.

La Joaqui y Cazzu comparten la vida desde hace años.

Los detalles de la amistad de Cazzu y La Joaqui

La verdadera prueba de su amistad llegó en un momento oscuro. Cuando La Joaqui atravesaba una relación marcada por la violencia de género, fue Cazzu quien le tendió la mano. “Cuando vos estés lista, me avisás”, le había dicho la jujeña, sabiendo lo que estaba pasando.

Las cantantes tienen una amistad de años.

Un día, tras un episodio traumático, La Joaqui salió de su casa en Fuerte Apache y le pidió al kiosquero que llamara al único número que recordaba: el de Cazzu. Temía por su vida y por la de sus hijas. Sin dudarlo, la intérprete de “Nena Trampa” le consiguió un remis y le ofreció una casa en San Justo con seis meses de alquiler pago.

Cazzu la invitó a cantar a La Joaqui en el Lollapalooza de 2019.

El gesto no quedó ahí. Su expareja, que además había sido su productor, se encargó de borrar toda la música de La Joaqui. Frente a eso, Cazzu la impulsó a regresar a los escenarios y la invitó a cantar juntas en el Lollapalooza 2019. Pese a las amenazas, subieron y demostraron que nada ni nadie podía frenarlas.Desde entonces, ambas reconocen que sintieron “un aura especial” que selló su vínculo para siempre.

El presente de Cazzu y La Joaqui

En 2022 volvieron a colaborar con “Glock”, un himno sobre la lucha, los logros y el camino compartido. Y cuando el año pasado Cazzu enfrentó la separación de Christian Nodal en México, fue La Joaqui quien viajó a acompañarla y ofrecerle apoyo con su hija Inti.

Hoy, las dos artistas no solo atraviesan un gran momento profesional, sino que también construyeron la familia elegida que soñaron, con sus hijas como protagonistas. “Juntas tenemos la familia que siempre quisimos”, reconocen.